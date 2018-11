Kim om benzinforbrug: - Jeg er arbejdsskadet

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 02. november 2018 - 07:49

- Jeg er vel det, man kalder arbejdsskadet, forklarer Kim Kielsen i et interview med Sermitsiaq.AG og uddyber.

- Jeg er mindst to til tre gange dagligt nede på havnen for at se til min båd både sommer og vinter. For at observere og holde øje med, at der ikke foregår noget ulovligt.

Benzinindkøb Fra 1. januar 2017 til 1. maj 2018 havde disse tre politikere benzinindkøb, der samlet set løb op i: Doris J. Jensen: 28.025,43 kr. – benzinindkøb til båd er fratrukket. Kim Kielsen: 18.477,04 kroner Sara Olsvig: 2.271,35 kroner Månedligt gennemsnitsforbrug: Doris J. Jensen: 1.751,59 kroner Kim Kielsen: 1.154,82 kroner Sara Olsvig: 141,96 kroner

- Ja, jeg må indrømme, at min tid som betjent, hvor jeg patruljerede stadig sidder i kroppen af mig. Jeg kører ofte rundt i byen, observerende, og som politiker er det samtidig vigtigt for mig at møde alle mulige mennesker rundt om i byen – fra alle samfundslag, fortæller Kim Kielsen.

Betjent i blodet

Han afslører, at han flere gange på disse aftenture, hvor nattemørket har sænket sig er stoppet op og taget dialogen med nogle unge mennesker, hvis han oplevede noget mistænkeligt. Og så er der også dem, der lige får et lift.

- Min tid som betjent sidder stadig i blodet af mig. Jeg fylder eksempelvis også min tank op ustandseligt, selv om den ikke er i nærheden af at være tom. Det skyldes patruljedagene, hvor jeg altid sørgede for at aflevere bilen til mine kolleger med fyldt tank, forklarer en afslappet Kielsen, siddende i sin sofa i hjørnekontoret i toppen af Center-tårnet.

Husstanden

Kim Kielsens kone har ikke kørekort, men datteren og sønnen benytter bilen, når de bor hjemme, hvilket er fuldt acceptabelt med hensyn til brugen af en tjenestebil, der er dedikeret husstanden.

- De får ordre på at køre ned og tjekke vores båd i lystbådehavnen, når jeg er ude at rejse, fortæller Kim Kielsen.

LÆS OGSÅ: Se Kim og Saras benzinforbrug

Benzinforbruget på de knap 1.200 kroner om måneden i perioden 1. januar 2017 til 1. maj 2018 dækker alene benzinudgifter fra Nuuk.

Departementschef Søren Hald Møller, der sammen med Kim Kielsens ministersekretær deltager i interviewet med Sermitsiaq.AG, oplyser, at Kim Kielsen aldrig selv kører bil, når han er på tjenesterejse i udlandet, og en lejebil benyttes.

Tørstig bil

- I denne sag er det vigtigt, at man fokuserer på liter-forbruget og holder det op mod den bil, der anvendes, påpeger departementschefen og gør opmærksom på, at Kim Kielsens 12 år gamle Toyota Landcruiser hører til en af de tørstige, som kører i omegnen af seks kilometer på literen. I forhold til en anden og mindre bil kan det udløse et forbrug med mere end dobbelt så mange liter til de samme kilometers kørsel på Nuuks veje.

- Bilen var billig i anskaffelse, men kører ikke mange kilometer på literen, oplyser Søren Hald Møller.

For Kim Kielsen var det i sin tid vigtigt at få en bil, han kendte. Da han i sin tid patruljerede som betjent var det netop i en Toyota Landcruiser.

En last må man vel have

Hvordan kan du som ansvarlig for miljøet køre rundt i en sådan benzinsluger til skade for miljøet?

- Jeg hverken ryger eller drikker. En last må man vel have, svarer Kim Kielsen.

Har du nogensinde købt benzin på Selvstyrets regning til din båd?

- Det kan jeg klart afvise. Desuden er jeg ikke så fjollet, at jeg tanker min dieseldrevne båd med benzin, svarer en smilende Kim Kielsen.

Han ønsker ikke i denne sammenhæng at kommentere Doris J. Jensens benzinforbrug eller drage konklusioner, før revisionsudvalget er kommet med deres rapport.

Dog siger han:

- Doris har en stor familie, skal man huske.

Få det fulde overblik over sagen med misbruget af Doris J. Jensens benzinkort