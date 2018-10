Kilde: USA vil investere 1 milliard i ny Ilulissat-lufthavn

Bent Højgaard Sørensen Fredag, 26. oktober 2018 - 11:56

Alt tyder på, at USA er klar til at skyde i omegnen af én milliard kroner ind i medfinansiering af Ilulissat Lufthavn, så den kan bruges til både civile og militære formål.

Det erfarer avisen Sermitsiaq fra en pålidelig kilde.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen kom i sidste måned til Nuuk med den danske regerings gyldne tilbud, 1,6 milliarder kroner, til finansiering af grønlandske lufthavne. USA er på banen med sit tilbud, der også ligger i milliard-klassen.

Sermitsiaq kan løfte sløret for, at det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, ifølge kilden er klar til på kort eller længere sigt at investere cirka én milliard kroner i Grønland.

Pengene skal bruges til forlængelse af landingsbanen til 2.800 meter i den nye lufthavn i Ilulissat, så den kan bruges til både civile og militære formål.

Kalaallit Airports og Nalaakkersuisut budgetterer med, at en udvidelse af landingsbanen til 2.200 meter vil koste små 1,5 milliarder kroner.

Alternativ

US Air Force, det amerikanske flyvevåben, ønsker i fremtiden at have mulighed for at benytte lufthavnen i Ilulissat i Nordvestgrønland til jagerfly og store Hercules-transportfly, fortæller Sermitsiaqs kilde.

Ilulissat skal være et sikkert alternativ at lande med US Air Force-fly, når det f.eks. ikke kan lade sig gøre for at bruge Thulebasen i Nordgrønland.

Ifølge kilden har en grønlandsk-dansk gruppe med deltagelse af embedsmænd fra staten og Selvstyret - og Kalaallit Airports formand - været på besøg i Pentagon.

