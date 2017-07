Kiista: - Vi jublede!

Stoltheden klinger stadig ud af stemmen.

Selv på en telefonforbindelse fra Krakow er der ingen tvivl om, at det er en ualmindelig glad borgmester, der er i den anden ende af linjen.

- Vi jublede og jublede og var rigtig glade, siger Kiista P. Iskasen (S) om øjeblikket, hvor det i salen blev læste op, at verdensarvsområdet var godkendt

Kulminationen på 15 års arbejde

Det var en enstemmig kommission, der godkendte at dele af fjordområdet omkring Igaliku Fjord og Tunulliarfik bliver sat på listen over UNESCOs verdensarvsområder.

På forhånd var Kiista P. Isaksen (S) optimistisk, da hun rejste til mødet i UNESCOs Verdensarvskommission i Krakow i Polen. Efter 15 års benarbejde så det endelig ud til, at det skulle lykkedes.

- Jeg var forholdsvis sikker på, at det nok skulle lykkedes, men der er jo altid en lille tvivl, siger hun.

Delegationen fra Kommune Kujalleq kunne allerede de foregående dage se, hvordan landene et for et fremlagde deres forslag, til nye verdensarvsområder. Forslagene blev præsenteret på storskærm i salen og efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til landene.

- Vi kunne jo se, at nogen gik det godt for, andre gik det mindre godt for, siger Kiista P. Isaksen (S) om den lille nagende tvivl.

Men allerede under præsentationen af området i Kujataa fornemmede hun, at det gik godt.

- Da jeg så billederne af vores fantastiske natur i området på storskærmen blev jeg meget fortrøstningsfuld.

Og efter nogle få spørgsmål kunne juble så slippes løs.

- Vi er meget stolte over, at der lykkedes, siger hun.

Muligheder for turismen

Men så snart den første jubel har lagt sig, skal ærmerne smøges op efter hjemkomsten til Sydgrønland.

- Det er jo nu hele arbejdet starter. Det forpligter, at blive godkendt som verdensarv, fastslår Kiista P. Isaksen.

Hun føler sig ovebevist om, at ikke blot den lokale turistindustri, men turismen i hele Grønland vil få glæde af, at der nu ved siden af Ilulissat Isfjord er endnu et område på verdensarvslisten.

- Nu skal vi igang med at planlægge, hvad der skal ske. Det glæder vi os rigtig meget til, siger Kiitsa P. Iskasen.

En af de helt konkrete ting, der skal ske er, at der skal etableres et visitorcenter i stil med det kommende Isfjordscenter i Ilulissat.

