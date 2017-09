Kiista: Flyt underholdsbidraget til Selvstyret

Kommunerne skal ikke længere lægge ud for fædre, der ikke betaler deres underholdsbidrag.

Det mener borgmestrene i Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq, Malik Berthelsen (S) og Kiista P. Isaksen (S).

I går gik Malik Berthelsen (S) ud med et åbent brev til Naalakkersuisut og nu får han opbakning fra Kiista P. Isaksen (S).

LÆS OGSÅ: Qeqqata Kommunia: Ophæv underholdsbidragsforordning

- En evig tikkende bombe under kommunernes økonomi, som senest blev opretholdt da landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 blev vedtaget af Inatsisartut, er at kommunerne er blevet pålagt at betale udlæg til underholdsbidrag, skriver hun i et åbent brev, som ligeledes er stilet til Naalakkersuisut.

Men mens Malik Berthelsen (S) mener, at forordningen helt bør afskaffes, så ønsker Kiista P. Isaksen (S) en løsning, der fortsat sikrer børnene.

LÆS OGSÅ: Sara Olsvig: Annullering af underholdsbidrag er ikke løsningen

- Kommune Kujalleq finder, at det er relevant at overveje, om underholdsbidrag med fordel kan flyttes fra kommunerne til Selvstyret, og at flytte mellemværende mellem forældrene til at være sager for domstolene, lyder en opfordring, som Kommune Kujalleq allerede tidligere er kommet med.