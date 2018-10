Kielsen: Jeg er skuffet over oppositionen

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 17. oktober 2018 - 19:54

- Jeg er skuffet over, at partierne ikke følger de demokratiske spilleregler og procedurer og lader revisionsudvalget foretage den nødvendige afdækning af de faktiske forhold i denne sag, forklarer Kim Kielsen over for Sermitsiaq.AG.

Fortryder du ikke, at sagen ikke blev fuldt belyst tilbage i 2017?

- Nej, det gør jeg ikke, fastslår Kim Kielsen, der var til stede på pressemødet, hvor Doris J. Jensen fortalte, at hun stoppede som Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet.

LÆS OGSÅ: Doris: Jeg fortryder intet

- Da jeg blev informeret om sagen, var det naturligt for mig at lade sagen gå sin naturlige gang. Der skal jo være en mening med, at vi har et revisionsudvalg, siger formanden for Naalakkersuisut.

- Hvis jeg traf en beslutning på det daværende grundlag, ville jeg jo undsige de vedtagne spilleregler, som er en del af det demokrati, vi har opbygget, understreger Kim Kielsen, der som den første efter Doris J. Jensens pressemøde var klar med en omfavnelse og krammer til den tydeligt berørte og nu snart forhenværende naalakkersuisoq.

Tænkepause

Kim Kielsen oplyser, at han lige skal have lidt tid til at tænke sig om med hensyn til, hvem der skal erstatte Doris J. Jensen.

- Jeg har brug for at tænke mig godt om og kan ikke sige, hvornår jeg kan løfte sløret for, hvem der skal erstatte Doris, oplyser Kim Kielsen.

Læs alle artikler om benzinkort-sagen: Få det fulde overblik her