Kielsen: Grønland bestemmer selv

Lørdag, 26. maj 2018 - 11:52

Siden loven om Grønlands Selvstyre blev implementeret har Danmark altid tilkendegivet sin respekt for Grønlands selvbestemmelsesret. Men angiveligt som følger af pres, især fra den danske regerings støtteparti, Dansk Folkeparti, har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nu valgt at fremkomme med en advarsel til Grønland mod kinesisk involvering i lufthavnspakken.

Til Politiken sagde Lars Løkke Rasmussen følgende:

- Vi kan ikke bygge mure mod verden. Men vi skal samtidig ikke være naive. Vi bliver også nødt til at forholde os til potentielle risici ved udenlandske investeringer.

Det er ikke til at misforstå, at det er den statsejede kinesiske entreprenør China Communications Construction Company, der får Løkke til at fremkomme med advarslen. Men Løkke fremkommer ikke med en advarsel alene, han bebudede under fredagens forespørgselsdebat i Folketinget, at Danmark er parat til en tættere og mere forpligtende dialog med Grønland om infrastrukturudviklingen i Grønland.

Kielsen: Alt foregår efter vores love og regler

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) har før og under hele valgkampen understreget, at det er Grønland, der selv bestemmer hvem Grønland udliciterer til, når byggeriet af lufthavnene bliver aktuelt, og han tilkendegiver sin opbakning til Kalaallit Airports, der har givet det kinesiske statsejede entreprenørselskab grønt lys som mulig byder.

- Med hensyn til rammebetingerlserne, der søges om og som Inatsisartut skal behandle på mandag, så foregår alt efter vores love og regler, der er ikke noget at hæfte os på, og kineserne har på ligefod med andre entreprenørselskaber fået tilsagn som mulig byder på opgaven, siger Kim Kielsen til Sermitsiaq og fortsætter:

- Det er ikke første gang vi har hørt at man fra Danmark forsøger at bremse op og forsøger at påvirke os til at træffe beslutninger, der tilgodeser danske interesser. Men Danmark har selv har meget store økonomiske aktiviteter i Asien. De har masser af forretningsforbindelser, hvor pengestrømmen mellem Danmark og Asien har en enorm størrelse, og det drejer sig om milliarder af kroner. Hvad er det så man fra Danmarks side er så bange for? Igen! Vi følger love og regler i vores bestræbelser på at gøre Grønlands infrastruktur tidssvarende og moderne, påpeger Kim Kielsen.

Kielsen opfordrer samtidigt Inatsisartut til at give grønt lys til Kalaallit Airports A/S forud for Inatsisartuts behandling af forslaget til lov om rammebetingelser for anlæg, drift og finansiering af international lufthavn i Nuuk og i Ilulissat samt regional lufthavn i Qaqortoq.

Punktet bliver førstebehandlet mandag.