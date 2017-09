Kielsen sætter Kruse på plads

For kun to dage siden fastholdt naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Karl-Kristian Kruse, at der ikke skulle pilles ved de nuværende kvoter for hellefisk, selv om fangsterne er gået tilbage og noget tyder på, at det skyldes overfiskeri.

Pligt at regulere

I sin åbningstale på efterårssamlingen kom Kim Kielsen hellefisken til undsætning:

- Fiskeriet efter hellefisk i Diskobugten ser ud til at gå tilbage i forhold til tidligere år. Derfor vil Naalakkersuisut udarbejde en ændring i reguleringen af fiskeriområdet. Når fiskerimønstret og kapaciteten ændrer sig så væsentligt, som det sker i Diskobugten, er det Naalakkersuisuts pligt at overveje en ny regulering i området, og generelt i fiskeriet om nødvendigt.

Den naturglade formand for Naalakkersuisut var også bekymret for lomviebestanden. Naturinstituttet har tidligere foreslået en fredningsperiode, hvilket daværende naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Hans Enoksen, ikke reagerede på.

Vigtige signaler om lomvien

- Den biologiske anbefaling og seneste undersøgelser af lomviebestandene peger på, at den bæredygtige udnyttelse af lomvien ikke længere er til stede. Sådanne signaler er så vigtige og vitale for samfundet, at der må foretages en anden og bedre regulering af fangsterne. Naalakkersuisut har på det punkt til hensigt at udarbejde en ny bekendtgørelse, som kan give vores lomviebestande bedre vilkår for at udvikle sig og for at styrke den kommende generations muligheder for at kunne udnytte lomvien i husholdningen, sagde Kim Kielsen i sin tale.