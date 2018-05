Kielsen præsenterer ni-mands Naalakkersuisut

Jensine Berthelsen Fredag, 11. maj 2018 - 14:18

Fem poster i Naalakkersuisut bliver besat af Siumut, to til Partii Naleraq, en til Atassut og en til Nunatta Qitornai. Altså ni medlemmer af Naalakkersuisut skal regere landet med formanden Kim Kielsen (S) i spidsen.

Med henvisning til de ikke hjemtagne områder fra staten spurgte vi Kim Kielsen om denne regeringskonstruktion kan løfte opgaverne sammen med de 350 punkter, de har sat sig for at skulle løse i den kommende valgperiode:

- Vi vil i første omgang med den nye sammensætning se, om vi kan løfte de mange opgaver, vi har sat os for, også med henvisning til de 350 konkrete målsætninger. Hvis det viser sig, at der vil være behov for at øge medlemmerne af Naalakkersuisut, er jeg parat til at etablere én mere post i Naalakkersuisut, svarer Kim Kielsen (S), der også understreger at han suverænt har mulighed for at justere antal medlemmer til hver en tid.

Ny formand for forfatningskommissionen

Kim Kielsen understreger at forfatningskommissionen skal fortsætte det forberedende arbejde med Vittus Qujaukitsoq (NQ) som ansvarlig Naalakkersuisoq på området, nu hvor Vivian Motzfeldt (S), der har været formand for kommissionen, skal være en del af Naalakkersuisut, skal kommissionen have en ny formand

- Vi skal have udpeget en ny formand for kommissionen, ligesom der sker en ændring af sammensætningen af medlemmerne i kommissionen som følger af forhandlingerne om koalitionsdannelse. Fremover skal partierne selv kunne udpege deres repræsentant, der nødvendigvis ikke skal være medlem af Inatsisartut. Men uanset hvad, skal arbejdet fortsættes hurtigst muligt, men det skal foregå grundigt og i samarbejde med befolkningen, forklarer Kim Kielsen (S).

Ændringer i Inatsisartuts arbejde

Som allerede bekendt vil koalitionen indstille formanden for Partii Naleraq, Hans Enoksen til formandsposten i Inatsisartut. Enoksen har siden stiftelsen af Partii Naleraq været partiets frontfigur, hvor han har været partiets førende skikkelse i langt de fleste debatter. Han vil fremover være formand for hele Inatsisartut, og det har han tænkt sig at bruge til gennemgribende ændringer:

- Jeg påtager mig denne opgave med sindsro, vi skal også igennem et generationsskifte, ligesom Atassut. Jeg vil ikke være formand for partiet og i politik i evig tid, og vi har heldigvis gode og velkvalificerede medlemmer, der kan varetage partiets interesser i Inatsisartut. Jeg vil bruge min nye position til at lave gennemgribende ændringer i Inatsisartuts arbejdsform, blandt andet ved at lempe og ændre de administrative arbejdsgange samt kravene til medlemsforslag. Derudover skal vi søge at have et godt og konstruktivt samarbejde med oppositionen, så der er meget at gribe fat i, siger en fortrøstningsfuld Hans Enoksen.