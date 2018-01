Kielsen og Løkke mødtes om Brexit

- Vi har haft et godt og konstruktivt møde, hvor vi blandt andet har drøftet den politiske og økonomiske situation i Danmark og i Grønland, hedder det i en fælles pressemeddelelse.

- Der er et tæt samarbejde mellem Danmark og Grønland på udenrigsområdet. Vi har på mødet i dag gjort status og drøftet aktuelle og kommende sager, herunder de fælles udfordringer, der vil være i forbindelse med de kommende forhandlinger om EU´s finansielle rammer i lyset af Brexit. Storbritanniens udtræden af EU har også stor betydning for Grønland.

- Vi har også haft lejlighed til at drøfte samarbejdet på andre områder. Det gælder bl.a. beredskabs- og miljøindsatsen i Grønland.

- Staten løser fortsat mange væsentlige opgaver i Grønland. Det er derfor vores fælles ønske, at regeringen og Naalakkersuisut viderefører det gode og konstruktive samarbejde på disse områder.

- På samme måde ønsker vi at fortsætte og gerne udbygge mange års tradition, for at løse opgaver i et tæt samarbejde mellem danske og grønlandske myndigheder, slutter pressemeddelelsen.

Kim Kielsen skal, mens han er i København, deltage i nytårsreception i den grønlandske repræsentation på torsdag.