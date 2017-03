Kielsen og Lars-Emil i åbenlys strid

Formanden for Naalakkersuisot, Kim Kielsen, mener, at medlemmerne af Inatsisartut godt kunne være lidt mere tilbageholdne med at sende de såkaldte paragraf 37 spørgsmål til Naalakkersuisut.

Byge af spørgsmål

Det sker på baggrund af, at der aldrig før er blevet stillet så mange spørgsmål som i år, hvilket KNR har sat fokus på i en række artikler. Det lægger blandt andet beslag på administrationens ressourcer.

- I gennemsnit er det 10 spørgsmål dagligt - søndagen inklusive. Det er ikke passende, sagde Kim Kielsen for nylig til KNR, der samtidig kan oplyse, at det er de to formænds egne partikammerater fra Siumut, der i løbet af 2017 har stillet flest spørgsmål.

Lars-Emil Johansen tager til genmæle

Den udmelding fra Kim Kielsen huer ikke formanden for Inatsisartut, Lars-Emil Johansen, der tørt indleder en pressemeddelelse om, at han i dette spørgsmål ikke har fået nogen henvendelse fra Naalakkersuisut.

- Det er formandskabets klare overbevisning, at medlemmerne både har retten og muligheden for, at stille de antal spørgsmål de måtte have behov for og ikke kan begrænses i deres parlamentariske arbejde. Dette hverken ved at sætte antalsbegrænsninger på eller hvor ofte de må stille deres §37 spørgsmål eller længden af disse, fastslår Lars-Emil Johansen og henviser til forretningsordenen for Inatsisartut. Han minder desuden Naalakkersuisut om følgende:

Læs også: Her er Inatsisartuts Spørge-Jørgen

- Til sammenligning - og viseversa - kan det fra Inatsisartuts side fremhæves, at Naalakkersuisut fremsætter et utal af lovforslag under hver samling, som Inatsisartut også skal nå at behandle på en samling - og som Naalakkersuisut er i deres helt gode ret til at gøre – også helt uanset hvor mange administrative timer og omkostninger dette måtte pålægge Inatsisartut. Inatsisartut løfter og påtager sig denne opgave uden at Naalakkersuisut kritiseres for dette.

Skarp udgangsreplik

Formanden for Inatsisartut er særdeles skarp i sin udgangsreplik i den rundsendte pressemeddelelse om paragraf 37-spørgmålene.

- Formandskabet opfordrer afslutningsvis Naalakkersuisut til i stedet at påtage sig det ansvar, de er pålagt, og som følger de regler, Inatsisartut har vedtaget, fremfor at fralægge sig ansvaret for selvskabte problemer og i stedet søge at komme i mål med deres opgaver, skriver Lars-Emil Johansen.