Kielsen i dialog med Sisimiut-borgere

De fremmødte borgere havde en lang række emner, de ønskede belyst.

Vejen fra Sisimiut til Kangerlussuaq

Indhandlingspriser på hellefisk og torsk

Forsøgsfiskeri med søpindsvin og mulighed for lempeligere lovgivning for grønlændere til at få udstedt jagtbevis efter tilbagevenden fra udlandsophold.

Pensionsreformen.

Hvornår grønlandsk bliver det vigtigste sprog i administrationen.

Behandling af seksuelt misbrugte børn og voksne med senfølger.

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen siger i en pressemeddelelse:

- Jeg er glad for, at jeg kunne komme til Sisimiut, og møde borgerne. Der var rigtig god stemning og spørgelysten var stor. For mig handler åbenhed om, at møde vort lands indbyggere ansigt til ansigt. Jeg kan fortælle direkte om Naalakkersuisuts arbejde, og besvare spørgsmål og kommentere lige på stedet. Den form for kommunikation er inspirerende og giver et godt billede af, hvad der optager folk.

Kim Kielsen skal deltage i flere borgermøder i denne runde. Programmet ser således ud: