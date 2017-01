Kielsen holdt møde med statsministeren

- Vi har haft et godt møde, hvor vi blandt andet har drøftet samarbejdet mellem Naalakkersuisut og regeringen.

Det siger formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S), efter at have holdt møde med den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen. Mødet fandt sted på Statsministeriet i København, i dag, torsdag.

Skal finde løsninger sammen

Kim Kielsen fremhæver i en pressemeddelelsen fra selvstyret, at et stærkt samarbejde forudsætter gensidig inddragelse og udveksling af informationer:

- Vi er enige om, at en høj grad af koordination mellem vores myndigheder er en forudsætning for, at vi i fællesskab også kan finde løsninger på vanskelige sager, herunder sager med vores internationale partnere.

- Der er enkelte sager, som vi ikke ser ens på. Men også dér er vi enige om, at vi skal finder fælles løsninger gennem en fortsat tæt og tillidsfuld dialog. Det vil Naalakkersuisut og regeringen sammen prioritere højt, lyder det fra Kim Kielsen efter mødet.