Kielsen forstår ikke Saras afskedssalut

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 31. oktober 2018 - 17:57

Den tidligere IA-partiformand for landets næststørste parti Sara Olsvig begrundede sit stop i grønlandsk politik med flere argumenter, der påpegede et dårligt politisk klima.

Eksempelvis:

Alle mod alle mentalitet

Magtkampe og magtdemonstration

Dialogen, sagligheden, grundigheden – disse elementer mangler i alt for mange af de sager, vi sidder med i dag, og jeg kan ikke længere stå inde for det

Kim Kielsen kan slet ikke genkende det billede, som Sara Olsvig tegnede på pressemødet i mandags, hvor hun varslede sin afgang fra grønlandsk politik.

Glem ikke enigheden

- Alle stemmer tages alvorligt. Læg mærke til hvor mange forslag, hvor der faktisk er bred enighed. Jeg vil tro, at 85 procent af alle forslag, der vedtages i Inatsisartut-salen, beror på et bredt flertal. At der så resterer 15 procent, hvor vi ikke kan blive enige, ja, det er jo en del af den politiske virkelighed, fastslår Kim Kielsen og understreger:

- Hvert parti har sine mærkesager og holdninger, hvor vi kan være dybt uenige. Det er en del af den politiske proces som vort demokrati bygger på, siger Kim Kielsen, som også henviser til det store arbejde i udvalgene, hvor partierne er med til at sætte sine fingeraftryk fra et lovforslags fødsel til den endelige udformning.

Sund debat

Kim Kielsen mener, at der er en sund og god politisk debat, hvor partierne fra talerstolen naturligvis kan være uenige.

- Men i kaffestuen mødes vi jo på kryds og tværs af partiskel. Ja, her oplever jeg, at vi kan tale sammen og hygge os respektfuldt over for hinanden, siger Kim Kielsen.

- Jeg har sjældent set Sara Olsvig deltage i denne sociale sammenhæng, der er en del af livet i Inatsisartut. Men jeg vil medgive, at Sara Olsvig altid har været ualmindeligt grundigt forberedt, når et politisk emne var til debat, fastslår Kim Kielsen.