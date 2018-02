Kielsen fastholder: Qaqortoq-lufthavn er en god ide

En 1.499 meter lang landingsbane i Qaqortoq har stadig formand for Naalakkersuisuts fulde opbakning, trods at den forventes at blive en underskudsforretning for Grønland. Den er nemlig nødvendig for at få vendt den negative udvikling i Sydgrønland.

Det siger Kim Kielsen til AG, efter at formand for Økonomisk Råd Torben M. Andersen hos KNR har været ude og efterlyse flere oplysninger om hvordan den manglende økonomiske bæredygtighed opvejes af samfundsmæssige fordele, for eksempel gennem erhvervsudvikling.

- Det er udvikling

- Jeg mener at både Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat-lufthavnene er gode ideer. Det er udvikling. Så dem holder vi fast i. Hvis ikke vi får udvikling, hvordan kan vi så understøtte turisterhvervet? Der skal også kunne komme turister ned sydpå. Der er også folk der skal rejse og uddanne sig sydpå. Og nu er der også et Unesco-verdensarvsområde, siger han.

