Kendiseffekten udeblev

Erfaring fra underholdning, værtshusdrift eller fodbold virkede ikke tiltrækkende på vælgerne i Kommuneqarfik Sermersooq.

De foretræk tydeligvis kandidater, der kan dokumentere politisk erfaring.

Både IA og Siumut havde opstillet kandidater med kendiseffekt, men ingen af dem hev stikke hjem.

Ingen kendisser kom ind

Hans Jukku Noahsen har været vært for talrige underholdningsshows hos KNR, ligesom hans liveoptrædender er populære.

Men han kommer ikke til at optræde live i byrådssalen. Med kun 44 stemmer landede han på plads nummer 13 blandt IAs kandidater i kommunen.

Værtshusejeren Nicolaj J. Nissen har ført en særdeles synlig og agressiv valgkampagne for Siumut. Men modsat hans bryg, faldt det tydeligvis ikke i folks smag. Med 63 stemmer bliver han nummer 13 hos Siumut. Partiet ser kun ud til at få seks pladser i kommunalbestyrelsen.

Heller ikke foldboldlandstræner Tekle Ghebrelul bliver at finde i byrådet. IA-kandidaten måtte nøjes med 37 stemmer.

Landspolitiske profiler trak

Til gengæld syntes Demokraternes regnestykke at være gået op. De har opstillet stort set alle deres landskendte politikere i Kommuneqarfik Sermersooq. Og med Nivi Olsen og Randi Vestergaard Evaldsen som de helt store stemmeslugere har partiet fået et godt valg. Justus Hansen bliver partiets tredje medlem i kommunalbestyrelsen.

Men hvor kendiseffekten ikke har fungeret, så har vælgerne til dels belønnet socialt engagement. Den tidligere formand for Grønlands Råd for Menneskerettigheder og kvindesagsforkæmperen, Inge Olsvig Brandt blev nummer fire på IAs liste og er dermed sikker på en plads i kommunalbestyrelsen.

Skuffelse for Jens-Erik og Nick

To tidligere nalakkerssuisut kommer til gengæld ikke ind. På trods af at både Jens-Erik Kierkegaard (S) og Nick Nielsen (IA) har ført en meget synlig valgkamp, bliver ingen af dem som det ser ud repræsenteret i kommunalbestyrelsen.