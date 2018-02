Katuaq har fået ny direktør

Arnakkuluk Jo Kleist er 33 år og har siden 2017 siddet i bestyrelsen for kulturhuset.

- Vi kender Arnakkuluk fra blandt andet Arctic Winter Games 2016 (AWG2016), hvor hun var souschef i AWG2016 sekretariatet. Arnakkuluk Jo Kleist er kandidat i Kommunikation og Kultur- og Sprogmødestudier fra Roskilde Universitet, hvor en af hendes hovedfokusområder har været studier af kultur og identitet, oplyses Katuaq på deres hjemmeside.

Bestyrelsen har valgt Arnakkuluk af følgende grunde fremgår det af meddelelsen:

Visionær leder /iderig og nytænkende

Stærk kommunikator/stærk personlighed og karisma

Engagement i grønlandsk kultur

Erfaring indenfor offentlig administration

Godt netværk og indsigt i fundraising

Bestyrelseserfaring

- Bestyrelsen ser frem til Arnakkuluks tiltræden, hvor hun ud over at stå for den daglige drift, skal implementere den nye strategi, sammen med medarbejderne. Desuden ser bestyrelsen frem til at Katuaq får gavn af hendes kompetencer indenfor kommunikation mm, oplyser bestyrelsesformanden Anna Heilmann.