Katti tager orlov for at realisere café-drøm

Anja Rosa Onsdag, 28. februar 2018 - 17:02

Katti Frederiksen, sekretariatschef ved Sprogsekretariatet, har taget orlov fra sit job for at udleve sin drøm om at blive selvstændig.

Stemningsfyldt

Om ganske kort tid åbner hun en cafe midt i byen. En cafe, der skal ose af stemning, velvære, sundhed og hygge. Katties Shop Café kommer det nye skud på stammen af spændende nye spisesteder i Nuuk til at hedde.

- Jeg har altid haft en ide om, at jeg en dag skulle være selvstændig. Jeg har for eksempel drømt om at eje et lille forlag, hvor jeg kunne udgive mine egne bøger, men sundhed har også altid fyldt meget i mit liv. At løbe har været meget vigtig for mig, men det har jeg forsømt, mens jeg har været sekretariatschef, så for et års tid siden begyndte jeg at tænke meget over, hvad jeg gerne vil med mit liv, fortæller Katti Frederiksen i sit hjem i Qinngorput, hvor menukort med farvestrålende fotos af indbydende mad er bredt ud over bordet.

Inspirationen fra Island

Det var i forbindelse med en rejse til Island, at hun fandt ud af, at det var cafeejer, hun skulle være. Der så hun nemlig et hus, der udefra virkede helt almindeligt, men gemte på en lille cafe, hvor det emmede af sundhed, lækker mad og spændende bøger.

Sådan et sted vil hun nu skabe i Nuuk. Planerne tog fart i efteråret, hvor Katti Frederiksen faldt for et skilt på nettet.

