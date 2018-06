Katastrofal pædagogmangel

Redaktionen Lørdag, 02. juni 2018 - 09:58

De seneste tal fra april fra Pædagogernes Organisation, NPK, viser, at over halvdelen af de normerede stillinger for uddannede pædagoger mangler på landsplan.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Tallene stammer fra alle fem kommuner og fra selvstyrets døgninstitutioner. Det er i døgninstitutionerne, at der er flest stillinger, hvor der mangler uddannede pædagoger. De har en normering på 351,5, hvoraf der kun er ansat 87 uddannede pædagoger.

Ufaglærte medhjælpere

– Når der mangler så mange uddannede pædagoger, er man nødt til at hente ikke uddannede arbejdskraft for at dække behovet for personalemanglen. I daginstitutionerne kan der for eksempel være en uddannet pædagog ansat, en socialhjælper og en ufaglært medhjælper, der er SIK-lønnet, for der skal altid være tre medarbejdere i hver stue. Hvis der for eksempel er fem stuer på en daginstitution, så er der måske to eller tre af stuerne, som ikke har uddannet pædagog ansat. Selvstyrets døgninstitutioner mangler flest uddannede pædagoger og det gør ondt, for dér mangler man langt over halvdelen af de normerede stillinger, siger landsformand for Pædagogernes Organisation, Naussúnguaq Bisgaard.

