Karl-Kristian Kruse: Ikke vores mål at lukke Kangerlussuaq og Narsarsuaq

Walter Turnowsky Torsdag, 15. november 2018 - 12:35

Siumuts ordfører, Karl-Kristian Kruse fremhævede i lighed med naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq (NQ).

- Fremover vil befolkningen huske den 15. november som en vigtig dag, sagde han i sin ordførertale.

Partierne i oppositionen frygter, at det kan få alvorlige konsekvenser for landet, hvis man træffer beslutningen om lufthavnene på det nuværende grundlag. Karl-Kristian Kruse (S) vendte den argumentation rundt.

- Vi går en farlig fremtid i møde, hvis vi ikke foretager disse investeringer, sagde han.

Efter Karl-Kristian Kruses ordførerindlæg begyndte oppositionen at skyde med skarpt. Hans Enoksen (PN) lagde for, og pegede blandt andet på den uafklarede fremtid for Kangerlussuaq og Narsarsuaq. Han mener, at en eventuel nedgradering af de to lufthavne til heliporte reelt vil lukke de to bygder.

Dette afviste Karl-Kristian Kruse blankt.

- Der er simpelthen ikke hold i påstanden om at vi vil lukke bygder, sagde han.

Múte Bourup Egede (IA) fulgt op på dette svar.

- Hvis man lukker for atlant-ankomsterne i Kangerlusuaq og Narsarsuaq, så vil det også betyde et tab af jobs.

Han henviste til den samfundsøkonomiske analyse som Deloitte har udarbejdet, og som i samtlige de beregnede scenarier viser, at der vil være betydeligt færre jobs i lufthavnene - og at der som følge deraf vil ske en fraflytning fra bygderne.

Karl-Kristian Kruse sagde, at Deloittes rapport er èn ting, de politiske beslutninger en anden.

- Det er ikke det politiske mål, som vi har sat os, fastslog han og henviste til de to arbejdsgrupper sammen med kommunerne, der skal drøfte fremtiden for lufthavnsbygderne.

Tillie Martinussen (Sam) greb også fat i Deloittes rapport.

- Det er jo en forudsætning for beregninger i rapporten, at lufthavnene i Kangerlussuaq og Narsarsuaq bliver negraderet, sagde hun. Tillie Martinussen udtrykte bekymring for, hvordan rentabiliteten i projektet vil komme til at se ud, hvis man ikke gør det.

- Hvis dette projekt går galt, så har vi ikke nogen plan b.

Karl-Kristian Kruse undlod også i den ombæring at forholde sig konkret til Deloittes beregninger.

Múte Bourup Egede (IA) fremførte, at der skulle være afsat 30 millioner kr. til en flytning af borgere fra Kangerlussuaq og Narsarsuaq. Beløbet stammer fra Deloittes rapport, hvor man har regnet på, hvad en flytning af borgere vil koste. Der er ikke afsat penge til dette i forslaget til finansloven.