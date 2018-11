Karl Kristian Kruse ny formand for finansudvalget

Walter Turnowsky Onsdag, 07. november 2018 - 07:31

Karl Kristian Kruse (S) er blevet valgt til ny formand for det magtfulde finans- og skatteudvalget. Det sker efter den hidtidige formand Hermann Berthelsen (S) er blevet sygemeldt. Hermann Berthelsen er fortsat medlem af udvalget men vil under sin orlov blive erstattet af sin suppleant Laura Táunâjik.

Aqqaluaq B. Egede (IA) overtager Sara Olsvigs næstformandspost i udvalget.

Partii Naleraq har været utilfreds med, at partiet ikke er præsenteret i det udvalg, der får sager som finansloven og lufthavnspakken på sit bord. I går afleverede de så Hans Enoksens post i Inatsisartuts formandskab til Inuit Ataqatigiit. Til gengæld har de nu fået flere udvalgsposter, deriblandt en post i finansudvalget til Jens Napaattooq.

Den rokade betyder, at Samarbejdspartiets Tillie Martinussen har mistet sin plads i finansudvalget og nu blot er suppleant. Som erstatning har hun fået en af IA's hidtidige pladser i erhvervs- og råstofudvalget.

Partii Naleraq har byttet interne så Hans Enoksen over tager Jens Napaattooqs plads i fiskeri- og fangstudvalget og partiformanden kommer dermed til at beskæftige sig med et af de politikområder, der står hans hjerte nærmest.

Efter at Doris J. Jensen trak sig far sin post som naalakkersuisoq og trådte ind i Inatsisartut, har det stået forholdsvis klart, at Siumut-gruppen måtte finde en formandspost til den loyale partisoldat. Det blev så udvalget for kultur, uddannelse, forskning og kirke, som hun skal stå i spidsen for.

