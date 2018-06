Karakterbog: De små marginaler afgjorde kampen til fordel for Chile

Redaktionen Mandag, 25. juni 2018 - 13:37

Blod, sved og tårer fulgte med ved en fantastisk oplevelse af en seværdig bronzekamp. Ærgerligt vi tabte. Chile var ikke et bedre mandskab end grønlændernes, men de havde marginalerne med sig.

Den kamp kunne Grønland ligeså godt have vundet.

For første gang siden 2002 stod Grønland i adgangsgivende kamp til en plads til en VM, denne gang mod Chile som har vist et godt teknisk håndboldspil med flere professionelle håndboldspillere i Europa, godt styret med hård hånd af deres landstræner Mateo Garralda, den tidligere verdensmester i håndbold med Spanien tilbage til 2005. Han har deltaget to gange til OL, har vundet CL 3 gange.

Grønland startede overraskende med en flad defensiv 6-0. Jeg havde regnet med at landstræneren Ingi Olsen ville have større fokus på deres farligste skytte Salinas og Alaya på deres højre side i angrebet.

Firer-back kæden bestod af Milan Olsen, Angutimmarik Kreutzmann, Akutaaneq Kreutzmann og Minik Dahl Høegh, omgivet af Lars Ole Lyberth og Aqqalu Sandgreen. Det viste sig at være et rigtig godt udgangspunkt og med en altid storspillende Isak Olsen på mål lovede det godt.

Med vores to bedste spillere Minik Dahl Høegh og Akutaaneq Kreutzmann på banen, var der lagt op til en altafgørende kamp. På målet havde vi Isak Olsen, som pludselig havde en meget vigtig rolle på landsholdet. Og han voksede med opgaven.

Alle tre startede fantastisk og vores forventninger til en plads til næste års VM var vakt til live med en fantastisk medlevende hjemmepublikum, der støttede deres nye helte for fulde gardiner. Der blev kæmpet bravt og om alle bolde. Der blev hevet, flået og råbt af hinanden. Mindre pæne skældsord kunne man aflæse mellem de godt kæmpende mandskaber.

For hvert mål Grønland lavede, var alle op at stå, og Inussiviks tag skal nok have en eftersyn her lige efter PANAM 2018 i Nuuk.

Minik, som jeg synes startede lidt svagt i turneringen, har taget en gevaldig revanche. Hvis man var i tvivl om hans kvaliteter og kompetencer på banen, så blev det gjort til skamme.

Selv jeg, som Sermitsiaq.ag’s ekspert kommentator til denne PANAM i Nuuk 2018, i starten af turneringen var lidt kritisk, fordi jeg forventede meget mere af ham, fordi jeg ved han kan så meget med en bold samt hvor vigtig han er for vores grønlandske herrelandshold og fremtiden for grønlandsk håndbold.

Han er en så stor rollemodel, at vi må forvente noget stort af ham hver gang han betræder en håndboldbane. Min kritik i starten har absolut ikke været personlig, men fordi jeg ser hans rolle som altafgørende for truppen, og fordi der følger et så stort ansvar med rollen som anfører for landsholdet. Det kunne tydeligt aflæses under interviewet efter bronzekampen, Minik var hårdt ramt af resultatet, også fordi han havde spillet en fantastisk kamp og føler, at det også var hans ansvar at få holdet videre til VM. Det glippede desværre og hans tårer var rørende og fangede os alle sammen med hans medlevende afsluttende ord.

Det var Minik’s kamp og hvilket kamp han og Akutaaneq præstere på højt plan. Vi nød alle minutterne på banen.

Minik og Akutaaneq lavede til sammen 22 mål. Nuka Heilmann, 5 mål. Nuka ville lege med de store, hvilket han også gjorde med flot stil, arbejdsom, engageret og med en enorm speed når han nærmede sig Chiles forsvar. Nuka’s præstation har givet os store forventninger til ham i fremtiden i den røde grønlandske landsholdsdragt.

En af turnerings store overraskelse har været den unge og upåagtige Aqqalu Sandgreen, som har taget udfordringen med en gedigen overraskelse. Jeg såede tvivl om hans udtagelse til landsholdet. Jeg må æde mine ord i mig og sige velkommen til ham til landsholdet. Det er flot af ham. Hvilket speed han har, når han flyver hen ad gulvet til mange mål i kontrafasen, til store fornøjelse for samtlige tilskuere i Inussivik. Aqqalu skal vi nok se mere til.

Vi havde Andreas Lorentzen både i forsvaret og i angrebet. Desværre viste det sig, at han ikke havde tur i den i den altafgørende kamp, idet han til stor ærgrelse for alle ikke formåede at udnytte 3-4 helt oplagte indspil til ham. Andreas har vokset sig stor i denne turnering, og vi kan vist erkende, at Andreas er blevet en uundværlig del af det grønlandske landshold i fremtiden.

Med en skadet Eqalunnguaq Kristiansen var alt lagt i hænderne på Andreas, for desværre kom Eqa til skade med sit knæ, hvilket gjorde han blev gjort ukampdygtig i store dele af resten af turneringen. Det kunne tydeligt ses, når han humpende løb frem og tilbage, de gange han fik lov at komme ind og aflaste Andreas eller Milan. Med Eqa i både forsvaret og angrebet havde vi haft flere strenge at spille på.

Vores landshold har desværre været hårdt ramt af uheld blandt vores stregspillere, først var det Doku Sørensen, der blev skadet under en opvarmningsturnering i Madrid og måtte melde afbud til PANAM. Så fulgte Eqa efter med en skade i sit knæ.

Vi havde ikke marginalerne på vores side mod Chile, som faktisk kun havde en 3-4 gode spillere på holdet, men som jeg ser det, så har det været afgørende at Chile har en træner, der ved hvordan en kamp skal spilles og hvornår man vinder en kamp, immervæk med få midler og forholdsvis med en smal trup.

Vores landstræner Ingi Olsen gjorde alt hvad han kunne, han søgte alle mulige løsninger og lidt mere til. De rigtige beslutninger var tilstede og kunne ses og aflæses på banen. Han gav chancen til alle, som han troede på kunne gøre forskel.

Desværre var det ikke nok.

Måske kunne landstræneren havde forsøgt sig med en mandsopdækning af Chiles bedste spiller, venstrehåndede Salinas som har et eminent spilforståelse, er teknisk godt begavet og målfarlig. I hele kampen styrede han Chiles angreb. Vi kunne godt have brugt eller gjort et forsøg på at sætte ham helt ude af kampen. Herefter se om det har båret frugt ved at vi forhindre Chile i at lave mål eller komme til målfarlige afslutninger, og vi måske kunne stille og roligt udbygge en føring.

Afslutningsvis skal jeg sige, at det har været en fantastisk turnering for Grønland.

Grønland har oplevet en godt organiseret håndboldturnering i international klasse og format.

Inussivik har været proppet med mennesker, når Grønland stillede op til kamp, et fantastisk medlevende publikum, som viste sig at være i international klasse og helt for sig selv.

Tak til alle i den grønlandske trup, i har gjort en fantastisk flot indsats uden lige. Jeg tager hatten af for alle i truppen for en prisværdigt indsats.

Jeg nød et glas rødvin efter bronzekampen, med et tilbageblik til PANAM i Nuuk i 2018 og med gode minder i erindringen og mindedes de mange flotte kampe, som vores grønlandske nye helte har præsteret. Tak til jer alle sammen. Et flot arrangement.

Karakterskala 5: International klasse 4: Over middel 3: Middel 2: Under middel 1: Ikke godt nok UB: Udenfor bedømmelse

Karakterer:

Samlet bedømmelse/karakter er angivet i den samlede sum divideret antal kampe, dvs. 7 kampe.

Isak Olsen.

Karakter: 4.

Isak Olsen, stod formidabelt i mange perioder i den lange spændende kamp. Men desværre fandt han aldrig rigtig ud af Salinas og hans mandskab deres hurtige svipskud samt han rigtig mange gange stod alene i mand til mand situationerne. En redningsprocent på 33 procent lige ved at være i orden og nok til en VM plads. Iiiisaaaak Ooooolssseeeeeen sang hjemmepublikum 13 gange i aften og han er nu landskendt som grønlands bedste målmand.

Isak Olsen har helt klart været grønlands mest sikre mand på holdet og mon ikke han med den spilletid han har præsteret for Grønland kommer på all star holdet som turneringens bedste målmand. Det fortjener han.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018: 4.

Taatsiaq Villadsen.

Karakter: UB.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018: 2.

Lars Ole Lyberth.

Karakter: 2.

Lars Ole starter inde på hans vante plads på højre fløj siden. Jeg synes han indgår alt for lidt i spillet og de få overgange han løber tværs over giver ikke nogen form for resultat og han triller tilbage hvergang uden at han får udrettet noget brugbart.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018: 3.

Aqqa Lings.

Karakter: UB.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018: 1.

Miilu Rosing.

Karakter: 2.

Miilu starter ude til bronzekampen og i de gange han kommer ind, enten på venstre eller højre fløj, kommer der ikke rigtig noget godt ud af det. Der er meget mere bold i Miilu og jeg er stor beundre af hans eminente teknik og hans hurtige antrit og hans mange skudvarianter. Jeg håber han fortsat vil være en del af det grønlandske herrelandshold.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018, 5 kampe: 3.

Minik Dahl Høegh.

Karakter: 5.

Absolut kampens bedste spiller.

Det er kun få, der magter at få lavet et mål i sidste sekund og på 3 meter kast. Der skal held, dygtighed, mod og koldblodighed. Det mål kunne have kostet en plads i den ypperste turnering til VM, som gav Grønland en ekstra livline.

Sikke en stor kamp Minik spiller i dag. Hele 12 mål i bronzekampen, mange af de mål han lavede i aften, måtte han arbejde hårdt for. Det kostede mange kræfter, blod, sved og tårer, men trods det arbejder han fantastisk for hele holdet og om en plads til VM, som desværre kiksede i den forlængede spilletid hvor kræfter og overskud slap op.

Minik’s kæmpe indsats i de svære og tunge kampe bevidste han hele sit værd på holdet, som spiller og som anfører. Han gik hele tiden forrest og stillede høje krav til sig selv og de andre på landsholdet. Minik tog et ansvar og gjorde det på holdets vegne.

Minik bar holdet i dag til skyerne, men vi manglede lidt held og dygtighed til allersidst at nå det sidste.

En fantastisk kamp af Minik, du bar hele Grønland på dine brede skuldre. Flot.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018: 4.

Akutaaneq Kreutzmann.

Karakter: 5.

10 mål af Akutaaneq i bronzekampen. Han og Minik tog Grønland med storm. Han kæmpede bravt og viste hele Grønland sine mange skudvarianter. Det var ikke mange minutter han sad på bænken for at holde pause. Han havde ikke tid eller lyst til at sidde der - Han ville gøre en forskel. Det lykkedes også men det rakte desværre ikke hele vejen til VM. Et par fejl i sidste ende blev dyre og Grønland blev straffet hårdt. Jeg kan godt forstå de tårer der trillede ned ad hans kinder efter kampen , det var en stor drøm der brast og følelserne fik frit spil.

Akutaaneq leverede en beundringsværdigt indsats hele kampen igennem med stabilt spil, flotte mål og målgivende afleveringer.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018: 4.

Angutimmarik Kreutzmann.

Karakter: 3.

Angutimmarik starter inde i start 7, både i forsvar og angreb. Åbner ballet med et flot finte skud og kringle skud og Grønland kommer foran 1-0. Han med det første 10 min. til 5-5. Jeg synes det er ærgerligt han ikke fik lidt mere spilletid i ”finalen”, synes han gjordet en fin indsats. Angutimmarik kommer ind og aflaster de etablerede resten af kampen. I 2. halvleg kommer han ind på venstre back i angrebet, men formår ikke på noget tidspunkt at blive farlig eller gøre de andre gode.

Desværre har det ikke været Angutimmariks tunering denne gang.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018: 3.

Miki Heilmann.

Karakter: 3.

Med Miki på banen er der garanti for fart og tempo. Landstræneren ventede længe med at sende Miki på banen og han var sulten da trådte på scenen. Der gik ikke ret lang tid før han fyrede den af fra venstre plads efter et back kryds med Minik, som skaber plads for Miki. Jeg savner lidt han nogle gange fjerner sin ”stoneface”-agtige attitude på banen og slipper et eller andet løs og råber noget vildt godt ud eller bare rækker armene op som tak for publikums hilsen når han laver mål. I grønlandsk håndbold er han fuldstændig outstanding og er absolut sammen med sin bror Nuka en af de bedste håndboldspillere. Jeg ærgrer mig personligt altid over han aldrig tog chancen i dansk liga håndbold da han fik tilbuddet, med hans fart og fandenivoldske spil kunne det være blevet til hvad som helst og vi havde nydt hans engagement på vores landshold og kunne måske havde været en af vores allerbedste spillere sammen Minik og Akutaaneq. Men hans spilforståelse, mod og kampgejst kan ingen tage fra ham. Det nyder vi hver gang han er på banen.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018: 3.

Nuka Heilmann.

Karakter: 4.

Nuka bliver bedre og bedre. Hans hurtighed, spilforståelse, mod og næse for mål er en gave for landsholdet. Vi har nydt hans roller på banen som playmaker i angrebsspillet, hvor Nuka kan angribe til begge sider. Nuka ser utrolig mange spilvarianter i angrebet med ham selv som playmaker og det er der ikke ret mange der kan det. Til dagens kamp kommer han stærkt ind i kampen og laver det mest overraskende mål og de er næsten blevet hans varemærke og force, at han gerne vil lave det spektakulære elementer i spillet. Han åbner ballet til 2. halvleg som playmaker og sætter alt angreb godt op hvor han dygtigt næsten hele 2. halvleg styre spillet. Tålmodigt, dirigerende, påpasselig og engageret. Samtidig dækker han 2’eren på deres venstre side og lidt senere som 2’eren på højre side. Det er et stort ansvar Nuka bærer rundt på sig og ansvaret bliver større og større og udfordringerne ligesådan også. En storkamp til Nuka i bronzekampen som han kan se tilbage med stolthed.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018: 3.

Eqalunnguaq Kristiansen.

Karakter: 3.

Det var ikke mange spilminutter til Eqa til bronzekampen og forståeligt nok overtog hans gode makkerpar Andreas midterstregen i forsvaret. Trods en knæskade kommer han de ca. de sidste 10 minutter af kampen i den ordinære kamp og med hans gode spilforståelse med Nuka får han sig rykket fri og laver sit første mål. Men desværre får han ikke det afgørende aftryk på kampen og hellere ikke i den forlængede spilletid hvor får fuld tid på banen.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018: 3.

Andreas Lorentzen.

Karakter: 3.

Andreas fik den ærefulde job at bære det ansvar at være spilstyrende i forsvaret samtidig med han også spillede streg i angrebet. Det var ikke mange pauser han fik i 50 minutter han fik på banen. Og måske en af grundene til at han havde svært ved at gribe de indspilsbolde han fik. Ærgerligt for ham og holdet. Men ingen kan tage fra ham at han nok er den sammen der har spillet flest minutter i forsvaret og holdt sammen i 4 back kæden til ug. Jeg håber for landsholdet han kan holde til 2 år mere, der er brug for han styrke i forsvaret, han er jo næsten uundværlig. Flot turnering af Andreas.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018: 3.

Milan Olsen.

Karakter: 3.

Overraskelsen i start 7 i midterforsvaret som afløser for skadet Eqa. Og dog. Jeg havde efterlyst mere handling fra landstræneren hvad angår Milan. Han arbejder hårdt men får samtidig også nogle dumme 2. minutters udvisninger til følge. Jeg er sikker på vi nok skal høre meget mere til Milan i fremtiden i landsholdssammenhæng.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018: 2.

Johannes Groth.

Karakter: UB.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018: 1.

Marco Geisler.

Karakter: UB.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018: 1.

Aqqalu Sandgreen.

Karakter: 4.

Aqqalu er bare blevet bedre og bedre. Fantastiske bedrifter er det blevet til for den unge mand. Det er blevet til mål efter mål og flotte kampe en efter en. Samtidig med han præstere at blive kampens bedste spiller i en kamp. I bronzekampen starter han inde i kampen og får rigtig mange spilminutter. Jeg tager hatten af for hans flotte præstationer. Der er meget mere landsholdshåndbold for Aqqalu i fremtiden hvis han holder stilen og passer godt på sig selv.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018: 3.

Ingi Olsen, landstræner.

Karakter: 4.

Det har nok været en spændende turnering i PANAM 2018 i Nuuk for den nye landstræner Ingi Olsen, efter han blev udnævnt som ny landstræner efter Niels Møller valgte at trække sig her engang i foråret, - efter han har været assisterende landstræner i flere år.

Til kampen i dag mod Chile har jeg efterlyst en handlekraftig landstræner, nu hvor vi havde en matchbold 2.

Vi havde jo ikke en jordisk chance mod Argentina som vi tabte stort til. Derfor var det nødvendigt med at få rystet nederlaget af sig og glemme den kamp meget hurtigt.

Jeg havde efterlyst en mere pågående og aggressiv landstræner i sin kampstyring til kampen om den vigtige VM plads mod Chile.

Det skulle der være plads og råd til.

Muligheden for at nå VM i 2019 og en sejr over Chile var vel en fifty-fifty.

Det var tvingende nødvendigt med en sejr, og en propfyldt Inussivik med flere tusinde tilskuere, var forventningerne til landstræneren og landsholdet store.

Med en overraskende start 7 i forsvaret på 2 pladser, nemlig Milan Olsen og Angutimmarik Kreutzmann som indtil videre ikke havde lavet prangende resultater.

Det var i og for sig en okay beslutning og det viste sig også at være en ganske fornuftig udgangsposition for ham og holdet.

Og med Akutaaneq og Minik i Salinas angrebsside var der dækket op til kamp med rutinerede kræfter. Det var en rigtig stærk 4 back kæde med masser af muskler, højde og rutine.

Med en ligeså overraskende ny konstellation i angrebsformationen med Angutimmarik på højre side, Akutaaneq som playmaker og med Minik som venstre back i angrebet så det spændende ud.

Men desværre uanset hvad landstræneren fandt på, så så det ud som om Garralda Chile’s landstræner hele tiden med sin rutine og kæmpe erfaring fra det spanske herrelandshold som han spillede for i mange år, kunne forudsige hvad den grønlandske landstræner havde i tankerne og hele tiden et modsvar til alt hvad han havde i tankerne.

Faktisk i hele kampen, undtagen i det 24. minut af 1. halvleg var Chile foran.

Grønland var bagud hele kampen og spillerne brugte rigtig mange kræfter for hele tiden at halse efter Chile.

Det gjorde jo ikke kampen mindre spændende af.

Landstræneren brugte stort set samme angrebsformation med Minik, Nuka og Akutaaneq de sidste 30 minutter. Det fungerede godt.

Hvad jeg savnede var at landstræneren måske burde have forsøgt med at mandsopdække Chile’s store og altafgørende spiller i Salina. Han gjorde hele tiden det onde ved vores flade defensive forsvar i 6-0 og samtidig med han havde løsningerne for at trævle forsvaret op i småstykker med eminente skudvarianter og indspil til både stregen og fløjen.

Landstræneren gjorde hvad han skulle og kunne, Grønland havde bare ikke de berømte marginaler på sig og straks i den forlængede spilletid kunne jeg se der desværre var udsolgt hos de bærende kræfter.

Tryllestaven og pandoras æske lukkede og slukkedes i det døende minutter. Den store forløsende fest udeblev og spillernes reaktion var forståelig.

Samlet karakter for hele PANAM i Nuuk 2018: 3.