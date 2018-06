Karakterbog: Grønland skal op i en højere gear i bronzekampen

redaktionen Søndag, 24. juni 2018 - 10:56

Plan B udeblev.

Grønland misbrugte 1. matchbold.

Jeg havde spået en svær kamp mod Argentina fra starten af. Men efter deres kamp mod Chile, var jeg endnu mere overbevist om det ville blive en meget svær kamp mod dem.

Ærgerligt. Men trods alt en lærerig kamp og vi kan tage en del med fra den og overfører den til eftermiddagens kamp.

Efter godt og vel 2 minutter var Grønland foran med 2-0 og sikke en start. Hjemmepublikummet var oppe og stå og Isak Olsen havde allerede haft sin første redning. Hold da op, det ser godt ud, tænkte jeg.

Men lyset blev hurtig slukket med et rødt kort i argentinernes 2. angreb. Efter 1 minut og 39 sek. får Andreas en henstilling fra dommerne og 14 sek. senere fik Andreas Lorentzen direkte rødt kort for en tackling i hovedhøjde.

Det gav bagslag for hele holdet og hvis landstræneren havde lagt en taktik, hvordan vi skulle holde deres langskyttere fra skud og indspil til stregen, så var Andreas vigtig og hans rolle på holdet er blevet større og større for hver kamp.

Med den erfaring Andreas har fra klubhåndbold og landsholdet burde han vide at det ikke var nødvendigt med den grimme og uhensigtsmæssige tacklinger.

Vi kom aldrig rigtigt over chokket, der gik 5 minutter igen før vi fik scoret. På 28 minutter blev det til 6 scoringer og da 1. halvleg var slut, var Argentina foran med 8-17. Der var stille i Inussivik.

Jeg savnede landstrænerens reaktion på den dårlige start, især lige efter Andreas’ rødt kort.

Der var brug for omorganisering og der skulle en strukturændring til både i forsvaret og i angrebet. Men landstræneren var lamslået, måske af argentinernes imponerende frie og hurtige spil eller fordi han tænkte på Andreas’ mindre heldige optræden i en meget vigtig kamp om en mulig VM plads.

Det er drøn ærgerligt når landstræneren ikke kan se Eqa har problemer i forsvaret og han hele tiden kommer for sent i sine tacklinger og på trods af det blev han ved med at bruge ham i midterforsvaret. Jeg havde opfordret landstræneren til at spare på ham, til kampen om bronzen som er adgangsgivende til VM. Alternativet var klart Milan Olsen som efterhånden ligner en stor og stærk midterforsvarer der er villig til at gøre en kæmpe indsats.

Resten af kampen var en ren overlevelse og Grønland tabte klart 2. halvleg med 9-22.

Argentina gjorde alt for at hævne deres nederlag til Grønland for 2 år siden og hvilken gejst og hovmod de havde for at det skulle hævnes. Alt og alle blev taget i brug, 100 % fuld koncentration i angrebet, alle contra blev løbet og der blev kæmpet hårdt i forsvaret. Det kan vi grønlændere lære rigtig meget af.

Glem hurtigt kampen mod Argentina. Kom hurtigt videre. Om nogle få timer gælder det en VM plads, grønlands 2. matchbold. Den er vigtig.

Det må ikke være mange time landstræneren har sovet i nat. Taktikken skal lægges. Spillerne skal videre og hurtigt fokuserer på dagens bronzekampen.

Hvis jeg var landstræner, vil jeg bruge formiddagen i Godthåb- hallen, til at ryste nerverne af og til at skabe den gode stemning igen, Så alle man blev til bronzekampen.

Der er brug for at den korte tid til restitution bliver brugt fornuftigt, til at hvile sig, spise og få løbet lidt af og snakket sammen om dagens kamp.

Det er vigtigt at der er 100 procent fokus på opgaven, den 2. matchbold, i mod Chile.

Efter jeg har set kampen i går imellem Brasilien og Chile, mener jeg at man skal have fokus på følgende :

- Chile gerne vil lave gennembrud mellem 2’er og 3’eren når der er plads, derfor er det vigtigt at forsvaret er gode til at rykke med for at bakke hinanden i vores 5-1 forsvar.

- Det er vigtigt at 1’eren, indianeren, Miki ikke løber med over og bakker for meget op til hverken højre eller venstre 2’er, han dækker hele tiden 1½ mand op og skærmer af for gennembrud eller indspil.

- Vi skal have en slags yo-yo forsvar i 4 back kæden og vores fløje holder øje med de lange diagonale afleveringer. Der skal virkelig virkelig arbejdes hårdt i eftermiddag.

- Chiles nr. 19 Daniel Alaya er en deres vigtigste spillere, som formentlig vil spille højre back. Han vil gå begge veje. Ved back kryds spiller han ikke playmakeren, men løber gerne hen over midten med en aflevering til venstre som løber direkte med venstre højre finte eller direkte mod mål.

Samtidig vil han gerne fra sin plads som 2’er i forsvaret løbe contra. Så må enten Nuka, Miki eller Akutaaneq være opmærksom på det, når Minik skyder på mål om hvem der har ham eller om hvem der tager de folk der løber contra.

Karakterskala 5: International klasse 4: Over middel 3: Middel 2: Under middel 1: Ikke godt nok UB: Udenfor bedømmelse

Mange ting skal lykkedes i dag for at vinde. I eftermiddag er der dømt krig og for min skyld behøver det absolut ikke være pænt håndbold, der skal bare kæmpes, med blod, sved og tårer.

Held og lykke drenge. Giv den gas.

Karakterer:

Isak Olsen

Karakter: 2

Det blev aldrig en rigtig kamp for vores bedste målmand. Det blev til 5 redninger i alt, hvilket er langt under standard ift til 5 tidligere kampe hvor redningsprocenten har været mellem 38 og 54 procent. Isak har en meget vigtig mission i dagens kamp mod Chile.

Taatsiaq Villadsen

Karakter: 2

Taatsiaq kommer ind i 43. minut og fik det utaknemmelig job at forsøge at hente nogle gode redninger hvor kampen var afgjort allerede i den første halvdel af kampen. Han havde en redning.

Lars Ole Lyberth

Karakter: 2

Lars Ole starter inden igen i dag, men spiller næsten al den tid han var på banen alibi håndbold. Han er efterhånden en rutineret landsholdsspiller og han burde vide han ikke bare skal vente på de andre, men også kalde på bolden meget mere.

Aqqa Lings

Karakter: 2

Aqqa Lings kommer ind på banen og forsøger at gøre en forskel. Dejligt at se ham smile på banen i en svær periode. Det er overskud.

Miilu Rosing

Karakter: 2

Miilu startede inden på venstre fløj, men havde det svært hele kampen. Målmændene havde læst ham af og slog ud med armene flere gange. Kom igen.

Minik Dahl Høegh

Karakter: 2

Der er altid store forventninger til Minik. Han startede godt, hans forfinte og venstre højre finten lykkedes de første skud, det resulterede 2 mål. Som jeg ser det, så skal Minik ikke starte et angreb hver gang, men der skal bygges et angreb op til ham, på den måde får hele holdet gavn af ham. Det argentinske forsvar var meget opmærksomme på ham. Det er mit indtryk at der opstår misforståelser på aftalerne når begge backer kommer for tæt på fordi playmakeren, f.eks. Nuka eller Miki forcerer for meget mellem 2’eren og 3’eren så der blive plads til backerne. Minik skal skyde på mål fra distancen når han føler han har plads til det. I eftermiddag er det tvingende nødvendigt han tager en hurtig beslutning om hvad han vil og være en trussel og lave mål eller om han bare skal være en trussel. Hans funktion på holdet kan ingen tage fra ham.

Akutaaneq Kreutzmann

Karakter: 2

Akutaaneq havde det ligeså svært som Minik havde det fordi de kom for tæt på og der blev ikke plads til hverken skud eller de gode afleveringer. Som sædvanen tro, så forsøgte han at finde løsninger, både til venstre side eller ud til højre fløj. Akutaaneq fandt aldrig rigtig rytmen og løsningerne mod Argentina som vidste hvor farlig han er når eller hvis han får plads.

I eftermiddag er det sidste chance for at se Akutaaneq som venstre back hvis det ikke lykkedes for Minik i det etablerede angreb.

Angutimmarik Kreutzmann

Karakter: 2

Det blev til et energi mål og et smil på læben, men som i det tidligere kampe, så har Angutimmarik ikke fundet sig helt til rette i denne turnering og det må gøre lidt ondt på ham. Han sidste chance er i eftermiddag for at tage revanche, så må landstræneren give ham chancen.

Miki Heilmann

Karakter: 2

Energibomben Miki som har en vanvittig fart når han ser mindste hul og forsøger med alle midler at komme ind og få lavet et mål, men desværre er han blevet læst af på den konto. Det kunne være en ide at få drejet af når han kan se at forsvaret har set ham lave den raids. Problemet som jeg ser det er at Miki kan lave alle sine hurtige raids ind mod forsvaret til grønlandsmesterskaberne og fuldføre det til ug, men når modstanderne har set hans fart her til PANAM 2018 er de også meget mere påpasselige. Det blev til 2 mål og 4 brændte skud. I dag må Miki tage alle de knubs der følger med i en vigtig kamp.

Nuka Heilmann

Karakter: 2

Nuka startede inde igen i dag, startede godt med krydsløbene og back back afleveringer og vi komme foran 2-0. Men han bliver hårdt ramt af det røde kort til Andreas og fandt egentlig aldrig melodien igen. Nuka’s kræfter og hurtighed og ikke mindst han hurtige skudafviklinger får vi brug for i eftermiddag og jeg håber han finder sig til rette tidligt i kampen og skal være forberedt på at han kommer til at ligge ned på gulvet flere gange når han laver sine fandenivoldske raids.

Eqalunnguaq Kristiansen

Karakter: 2

Hvor er det ærgerligt at Eqalunnguaq er skadet og det går ud over hans hurtighed og hans blik for forsvarsspillet. Som jeg ser det, så er der en del forsvarsfejl fra både Eqa’s og til dels Andreas’. Men når det er sagt, så burde Eqa nok ikke have spillet i forsvaret, men måske i angrebet hvor han selv kan skabe plads til sig selv og lave en angreb forsvars udskiftning med Milan Olsen. Eqa har en enorm betydning for at holdets gode spil. Eqa må bide smerterne i sig i dag.

Andreas Lorentzen

Karakter: 1

Det var en soleklar en dum fejl som kostede fatalt for resten af holdet i det restende 58. minutter. Det var urutineret og klodset gjort. I en så vigtig kamp skal Andreas holde hovedet koldt og være forudseende. Det gjorde han ikke. Og det kostede dyrt for resten af kampen.

Milan Olsen

Karakter: 2

En af de få lyspunkter i kampen. Han er stor og stærk. Og hurtigere i spilopfattelse end jeg lige havde regnet med. Milan lukker godt af og er god til at bakke de andre op. Hvor svært kan det være at give ham større opgaver, det kan sagtens klare.

Johannes Groth

Karakter: 2

Endnu et energimål, som jeg ikke tror han lige så komme ind. Men Groth er en fighter og tror på sine egne evner. Mere tålmodighed og længere angreb når han dirigerer og laver aftaler.

Marco Geisler

Karakter: 2

Marco kommer ind og kæmper, for sig selv og for holdet. Energien fejler ikke noget. Det blev til 2 gode mål, et tilkendt straffekast og 4 tekniske fejl i den korte tid han var på banen.

Aqqalu Sandgreen

Karakter: 2

Argentina var forberedt på ham, ligeså snart der var optræk til at de tabte bolden, så var der en mand omkring Aqqalu. Det må man sige, det er godt set. Det blev til 1 mål fra ham i dag. Der blev ikke plads til mere. Han skal lære som en af de nye at han ikke hver gang kan gøre forskel. Der er en kamp mere i eftermiddag som Aqqalu kan være en stor del af, så op på hesten igen kammerat.

Ingi Olsen, landstræner

Karakter: 2

Landstræneren kan ikke gøre noget ved det røde kort der bliver tildelt en vigtig mand på holdet.

Men når det er sagt, så må landstræneren snakke med sine spillere før en kamp at sådan kan det gå, og i særdeleshed omkring de 2 midterforsvarer hvor vigtigt det er alle står rigtigt og der bliver snakket om hvem der tager hvem og hvor de skal stå.

Jeg savnede en time-out, landstræneren havde tid til omorganisering og ændre på strukturen i forsvaret og i angrebet således at nye spillere hurtigt kan gå ind og være med til at få spillet til at fungere bedre hurtigst muligt.

Men den udeblev.

Landstræneren har en vigtig opgave før kampen mod Chile, det er det mentale del af kampen, taktikken og få spillernes hoved til at have fokus på opgaven.

Meget skal bygges omkring Minik og Akutaaneq, spørgsmålet er hvem er mest egnet til at være playmaker i kampen mod Chile?

Tillid til hinanden skal være vores stærkeste våben i en svær kamp.

Der skal bygges godt op, tålmodighed og lange angreb, indspil og fløjspil skal sammentømres.

Alle chancer uanset hvornår og hvor det kommer skal udnyttes 100 procent, så modstanderne får en føling af at de får modstand hele kampen.

Hvis spillet ikke lige fungerer og vi rammer muren, så må spillerne kæmpe sig ud af problemerne og aldrig opgive på nogen tidspunkt og her mener jeg at det er landstrænerens opgave at sortere folk fra banen og få friske folk ind der vil arbejde hårdt og kontant, også selv om det koster knubs.

Så synes jeg landstræneren skal være meget mere aktiv ved sidelinien og piske en stemning op, brug alle midler, således at alle kan se at det er en kamp der skal vindes. Når det er sagt, så har du som landstræner gjort sin del af gamet, så må spillerne også tage et ansvar.

Til eftermiddagens 2. matchbold må landstræneren forsøge sig med alt og alt er tilladt hvis det ene og det andet ikke lykkedes.

Kampen i dag mod Chile skal vindes uanset hvordan og hvorledes. Alle midler skal tages i brug. I krig og kærlighed gælder alle kneb. Der skal være ild i øjnene fra første sekund til sidste fløjt.

Jeg ønsker Jer alle sammen i truppen – det grønlandske herrehåndbold landshold PANAM 2018 i Nuuk en god kamp, med håb om at i vil klare skærene og kæmpe jer ud af problemerne og få en god kamp ud af det.

Se det som en fantastisk oplevelse.

Held og lykke.