Karakterbog: Akutaaneq er nøglen til succes

redaktionen Mandag, 18. juni 2018 - 11:23

(Rettelse med vurderingen af Aqqa Lings og Aqqalu Ingemann)

En sikker sejr på 35-22 over svage Paraguay som stort set kørte alt hen over midten.

- En sulten Miki Heilmann startede med Akutaaneq Kreutzmann og Minik Dahl Høegh i bagkæden, det viste sig at være en god kombination.

- Vi kom godt i gang med contra da hurtigløberen Aqqalu Sandgreen entrerede banen og scorede seks flotte contramål, men har store vanskeligheder i det etablerede spil, hvor han misbrugte 6 misbrugte helt oplagte 100 procent chancer plus et straffekast.

Det grønlandske forsvar 5-1 fungerede ikke efter hensigten i 1. halvleg. En noget ukoncentreret grønlandsk mandskab sluttede 1. halvleg med en smal føring på 17-13 og gjorde det svært for sig selv.

Efter pausen var forsvaret kommet i bund med en 6-0 opdækning, i håb om at få bedre fat på deres indspil og det lykkedes ganske godt.

- Igen formår vi at komme godt ud til 2. halvleg, en meget koncentreret mandskab, 8 mål det første 10 min, så var kampen nærmest tømt for spænding.

Samtidig kom knap så velspillende Isak Olsen ud på bænken efter 10 min. i 2. halvleg og ind kom reserveren Taatsiaq Villadsen. På 20 min. gjorde han det svært for Paraguay’ske skytter og gjorde et fantastisk indhop og med hele 7 redning blev han dagens mand i skysovs.

Velfortjent og skulderklap til Taatsiaq med en flot kamp og mon ikke han haft svært ved at falde i søvn i aftes efter en spændingsfyldt aften med gode og flotte redninger på stribe og oveni hatten formåede han at være assist på 3 målgivende contramål.

Akutaaneq spillede en meget flot solid kamp og var klart banens bedste i mine øjne den spiller der binder det hele sammen, både i forsvaret og i angrebet. Han er rolig, afbalanceret og snakker godt med de andre spillere på banen.

Han er i mine øjne nøglen til en grønlandsk succes ved PANAM 2018 og kan sagtens være manden der indløser billetten til VM i 2019.

Vi mangler stadig at se noget fra Minik og Angutimmarik. Jeg er egentlig ikke så bange for hverken Minik eller Angutimmarik, bare der ikke går præstationsangst når det gælder.

2 lette kampe har vi været vidne til, 4 gode og nemme point har vi hentet til pointtavlen. Nu kommer de svære kampe og det er nu landstræneren skal trylle. Det ligner en på papiret en overkommelig opgave for Grønland. Uruguay ser ikke så frygtindgydende som jeg havde frygtet.

I dagens kamp fik vi svar på nogle spørgsmål som jeg har stillet før: Taatsiaq Villadsen gjorde et godt og flot indhop til stor UG, flot. Andreas Lorentzen må have fået skulderklap for en stor indsats i dag, både i forsvaret og i angrebet. Miki Heilmann startede flot med 4 flotte energi mål. Aqqalu Sandgreen lavede et flot indhop som venstre fløj, men det trækker næsten det hele fra ned igen med ligeså mange sjuskede afbrændere.

Som i første kamp mod Colombia starter landstræneren godt, men får afsluttet det mindre godt. Det så absolut ikke pænt ud til sidst.

Der er 3 væsentlige punkter Grønland skal have løst inden kampen mod Uruguay, det er opdækning i begge fløje og ikke mindst 4 back kæden blev hellere ikke løst i dag, selv mod en svag modstander som Paraguay var der hverken kommunikation eller sammenspil.

Karakterskala 5: International klasse 4: Over middel 3: Middel 2: Under middel 1: Ikke godt nok UB: Udenfor bedømmelse

Samtidig skal landstræneren have gang i både Minik og Angutimmarik, det er 2 vigtige spillere når der kommer mere tryk på spillet, samtidig med at de skal hæve niveauet, skal de stadig spille de andre gode og holde et højt bundniveau.

Karakterer:

Isak Olsen

Karakter: 3

1. målmanden holdte et pænt niveau og sluttede kampen 20. min. før tid, en redningsprocent på 32 fik landstræneren til at hente reserven ind. Isak Olsen skal arbejde med sig selv, også når der går lette mål ind. Der var en del mål i dag som han ikke kan klandres for, til tider fik han overhovedet ikke hjælp fra forsvaret. En godkendt indsats.

Tatsiaq Villadsen

Karakter: 4

En meget flot indhop med 7 flotte redninger. 4 gange måtte han hente bolden på 20 min. Stort cadeau til landstræneren for denne stunt. Det er godt set. Jeg kan godt forstå mange af spillerne løb hen til Taatsiaq for at lykønske ham for en god og velfortjent hyldest. Taatsiaq skal bare fortsætte hvor slap. Med den flotte kamp han spillede i går, er der pludselig store forventninger til ham og landstræneren vil ikke være så bange for at sætte ham ind igen når 1. målmanden skal en tur på bænken.

Lars Ole Lyberth

Karakter: 2

Lars Ole har det med at være i hopla en periode og så er han væk i en periode, han skal arbejde med det mentale i angrebet. Man bliver så glad og får lyst til at juble med når Lars Ole har scoret, det er liv og glade dage når der er kasse. Det fungerede fint i forsvaret hvor han ikke satser så meget mere som han gjorde før. 3 flotte mål det til i aften. Så skal Lars Ole ligesom de andre fløje i opdækningen passe deres opgaver mere konkret og koncentrere sig om at lukke helt af.

Aqqa Lings

Karakter: 3

Jeg må sige han til dels udnyttede den chance han får i dag fra kampens start, han er tændt og laver 3 flotte mål. Attituden er der, men Aqqalu skal også arbejde med det mentale i spillet. Jeg tror ikke han var træt da han bliver skiftet ud, men mere på at landstræneren føler han skal afprøve de andre.

Aqqalu Ingemann

Karakter: 2

En vaskelig start har det været for Aqqa Lings, både i går og i aften. Tilmed er han så uheldig han bliver skadet af en sindssyg spillende modstander der direkte løber ind i ham og han falder uheldigt ned og slår formentlig skulderen af led. Jeg håber han bliver klar igen hurtigst muligt.

Minik Dahl Høegh

Karakter: 2

Anføreren har det svært, lige for tiden. Der er mange ting der flyver i hovedet på ham. Han har været skade længe og er ved at i omdrejninger igen. Han har lige skiftet klub igen. Jeg forstår ham godt hvis han føler det har været lidt turbulent i hans liv her på det sidste. Derfor er han også lovlig undskyldt hvis der er lidt langt mellem snapsene. Når Minik gider, så laver han rigtig mange iøjnefaldende og bemærkelsesværdige flotte mål og indspil. Han er anfører og det er hans opgave at være vejviser, stærk attitude og forbillede for de nye og andre rutinerede på landsholdet. Det trækker fra med nogle ukoncentrerede sjuskefejl samt han afleverer/giver en straffekast bold videre til Aqqalu Sandgreen som brænder skuddet, faktisk lige efter han har haft tre 100 procent afbrændere fra fløjen. Minik skal træde i karakter til aftens vigtige kamp mod Uruguay. Jeg personligt forventer han får spillet sig ind i turneringen og gør forskel fra i dag af.

Akutaaneq Kreutzmann

Karakter: 4

Kampens bedste spiller. Akutaaneq er holdets mand. Han laver mange geniale mål, målgivende aflevering, indspil til stregen og flotte afleveringer ud til fløjene, samtidig med han bruger mange kræfter for at holde sammen på spillet og opmuntre spillerne for en bedre indsats. Akutaaneq får spillet til at se nemt ud og med hans rolige attutide bliver han omdrejningspunktet både i forsvaret og i angrebet. En meget solid godkendt flot indsats.

Angutimmarik Kreutzmann

Karakter: 2

Angutimmarik er ikke blevet brugt særlig ret meget i de 2 kampe vi har spillet. Men det ligner lidt han bliver sparet til kampen mod Uruguay. Han skal op i højere gear for at være den gode gamle Angutimmarik vi kender. Og det forventer vi han gør i aften i vigtige kamp. Han har haft en rigtig flot sæson i Køge HK, så nu må han gerne vise han godt kan spille håndbold.

Miki Heilmann

Karakter: 4

Miki startede kampen helt forrygende og lavede 3 flotte energi mål og nød godt af Akutaaneq og Minik spiller ham fri flere gange, hvilket resulterede i yderligere 4 mål og derved blev kampens topscorer med 7 mål. I dag så vi desværre at forsvarsformationen 5-1 med Miki som ”indianer” ikke fungerede helt optimalt når modstanderne har læst ham af og det var også grunden til at Grønland gik fra 5-1 til 6-0 for at stå langt tilbage. Det gav bonus i det Paraguay kun lavede 9 mål i 2. halvleg. En flot kamp af Miki.

Nuka Heilmann

Karakter: UB

Jeg gætter på han bliver sparet til kampen mod Uruguay hvor vi får brug for hans hurtige ben og skud og ikke mindst han farlige gennembrud.

Eqalunnguaq Kristiansen

Karakter: UB

Landstræneren gav Eqa fri i dag efter en godkendt indsats mod Colombia og gav Andreas en billet til kampen fra kampens start.

Andreas Lorentzen

Karakter: 3

Så fik vi svar på hvad landstræneren vil bruge Andreas til. Det udnyttede han rigtig flot og 2 flotte mål i kampens start var han med at løfte en god arbejdsindsats for hele holdet. Andreas arbejder hårdt i begge ender. Med Andreas i forsvaret er der flere ting der skal afstemmes. Det trækker lidt i karakteren at Andreas satser nogle gange for meget på fysikken. Han var tilmed heldig han ikke fik rødt kort for en grov tackling på en hængende modspiller og jeg tror da hellere ikke han havde brokket sig hvis han havde fået det røde kort stukket op i hovedet 15 min. inde i kampen.

Milan Olsen

Karakter: UB

Milan var kun på banen i ganske få minutter, 1 mål blev det. Han har med sin fysik og højde en god fremtid på landsholdet.

Johannes Groth

Karakter: UB

Der er bold i drengen, men får ikke lov til at udfolde sig rigtig da han ikke får de rigtige minutter på banen. 1 mål i aften. En lille fif må være at Groth skal springe opad når han når målcirklen og er fri og har blikket mod målet, i stedet for at han forsøger at springe indad og mister hurtigheden og kraften han har med ved gennembrud. Hvis du tror du kommer fri fra den første mand til mand situationen, så skal du udnytte farten, enten til et indspil eller selv gå med det formål at lave mål, få et straffekast med følgestraf på 2. min. til modstanderne.

Marco Geisler

Karakter: UB

Han er ikke klar til landsholdshåndbold. Jeg håber ikke han føler han er helt outstanding med sin rolle på holdet og jeg håber samtidig med at de andre mere rutinerede hjælper ham hen ad vejen. Det er landstrænerens job at arbejde med en fornuftig mandskabspleje.



Aqqalu Sandgreen

Karakter: 3

Aqqalu gjorde en god reklame for sig med sin hurtighed i contrafasen og laver 6 flotte kasser. Han kunne have lavet 10 eller 11 mål med lidt større erfaring. Det trækker godt ned i karakteren han misbruger mange åbne og 100 % chancer som han skal score på. På landsholdplan har alle en aftale om hvem der skal skyde straffe og det er efter min mening Minik der er 1. valg. Når så han kommer og spørger om Aqqalu vil skyde, så skal Aqqalu sige nej tak og overlade den til Minik. Han havde lige haft 3 store afbrændere og misser så 4. skud i træk. Jeg kunne godt forstå han ærgrelse og hans skuffelse i ansigtet. Han bad om at blive skiftet ud, men fik ikke lov. Tro mere på det og resultaterne kommer helt af sig i den positive retning. Der er god fart i Aqqalu Sandgreen og absolut bedst i contrafasen.

Ingi Olsen, landstræner

Karakter: 2

Landstræneren havde fået en 3’er for en okay indsats mod svage Paraguay, men en dårlig afslutning på kampen trækker det ned til en dum 2 tal. Tilmed spiller Grønland en svag 1. halvleg, især i forsvaret. En 5-1 opdækning var ikke løsningen. Men igen formår han at finde den rigtige beslutning idet han går ned til en 6-0 og får bonus ud af det.

8 mål det første 10 min. af 2. halvleg vidner om en fornuftig disposition af mandskabet i pausen.

Ydermere sender han Taatsiaq Villadsen ind i stedet for formstærke 1. målmanden Isak Olsen. Mange flotte redninger som han faktisk nærmest stående med armparader sender skuddene retur og 1 dobbeltredning. Det var flot set af landstræneren.

Men vi er stadig hårdt ramt i 4 backkæden som skal helst give 2 point i aften mod Uruguay.

Jeg vil tro den ideelle 4 back kæde er Minik og Akutaaneq som 2’ere og Eqa og Angutimmarik som de 2 midtere og Lars Ole som højre fløj og Aqqalu Sandgreen på venstre fløj.

Er der for meget pres, må landstræneren bruge forsvar angreb udskiftning. Samtidig skal han coache fløjene at de ikke må satse og bakke for meget op omkring højre og venstre 2’ere i forsvaret, det koster for mange mål.

Begge vore backer må kunne klare mand til mand situationerne, med den rutine de har fra den danske liga.

I aften skal Grønland spille en afgørende kamp mod Uruguay. Mange ting skal op i højere enhed og rigtig mange skal holde et højt niveau for at vinde kampen.

Forsvars- og startformationen og systemet må absolut være 6-0 og tro på paraderne samtidig med at Isak Olsen får instruks om hvor han skal placere sig i forhold til skytterne.

En anden nøgle må være contrafasen fra start af som også målmanden skal være ekstra opmærksom på.

Note: Set i forhold til det 2 første kampe, synes jeg der er fint styring på mandskabet. Især lige efter pausen er kommet andre boller på suppen. Det er glædeligt.

Til aftenens kamp skal vi have styr på forsvaret, 4-back kæden skal styrkes. Det er vigtigt at de 4 står rigtigt og får styr på deres roller på kæden.

Fløjene skal ikke agere som redningsmand for 2’erne i forsvaret. De bakker for meget op og derved mister de fokus på fløjopdækningen.

Minik og Angutimmarik skal i gang, især i angrebet er der brug for deres styrke og uforudsigelighed.

De andre på holdet har klaret sig fint igennem, nu skal der kæmpes med alt hvad hvad vi har lært og lidt mere til og plus 20 procent mere.

Det vil være glædeligt at se mandskabet slutte godt af således vi kan gå et godt helhedsbillede af truppen som skal bruge held og lykke til aftenens kamp. Vi får brug for det.