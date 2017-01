Kaptajnen på Polar Nanoq ikke blandt de anholdte

Kaptajnen på Polar Nanoq er ikke en af de to personer, som islandske specialstyrker har anholdt ombord på skibet. Det siger politiets talsmand Grímur Grímsson til avisen Frettir.

Han kalder det standardprocedure, at politiet overtager styringen, når de går ombord på et skib.

- Vi kan ikke gå om bord på skibet, og derefter beslutter kaptajnen sig til at sejle et andet sted hen end vi agter at gøre, siger Grímur Grímsson.

Han gør det samtidig klart, at kaptajnen har optrådt særdeles samarbejdsvillig.

Skibet er nu på vej til Reykjavik, hvor de to anholdte besætningsmedlemmer skal afhøres.