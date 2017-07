Kaos i Ilulissat

Kåre Hendriksen har igennem årene rejst en del i Grønland. Forsinkelser på grund af dårligt vejr er derfor langt fra ukendt for ham. Men denne gan er det alligevel anderledes.

- I mine 35 år i Grønland har jeg aldrig oplevet så kaotisk en situation, siger han Sermitsiaq.AG

Alt booket

Det der har skabt den kaotiske situation, er dårlig sigtbarhed i Upernavik, Uummannaq, AAsiaat og tidligere på ugen også i Ilulissat.

Det betyder, at ialt 350 passagerer er strandet i Nordgrønland. En stor del af dem sidder fast i Ilulissat.

Og her mangler, der sengepladser her i turistsæsonen.

- Vi har ingen værelser, alt er fuldt booket, fortæller receptionisten i Hotel Hvide Falk.

- De sidste to dage har 22 mennesker siddet i lobbyen, fortæller hun videre.

På madrasser uden dyner

Og Hvide Falck er ikke det eneste. Samtlige hoteller i byen er booket.

Så folk har overnattet i hallerne i byen, blot på en madras uden dyne eller hovedpude.

- Al overnatningskapacitet i Ilulissat er booket, og det betyder, at det har været vanskeligt for os at finde løsninger. Vi har ikke kunnet undgå, at folk måtte overnatte i haller, siger Kathrine Hjeholt Nathanielsen, kommunikationschef i Air Greenland.

Forsøger at få fly afsted

Passagererne har haft svært ved at få oplyst, hvor de skal sove, samt om og hvornår de kan komme videre.

- Problemet er at vi rammer højsæsonen, og det betyder, at det tager længere tid end normalt at finde løsninger. Det er vanskeligere at sætte nye afgange op, siger Kathrine Hjeholt Nathanielsen.

I en pressemeddelelse her til morgen henviste Air Greenland til sin hjemmeside for at få yderligere oplysninger.

Savner oplysninger

Men også her er oplysningerne sparsomme. Således kunne Kåre Hendriksen stadig finde sin afgang til Qaanaaq annonceret til at afgå efter planen klokken 12.40, da han kiggede halvandet time tidligere.

- Jeg har af anden vej fået oplyst, at den ikke kommer til afgå, fortæller han her til formiddag.

En oplysning, der skulle vise sig at være korrekt; afgangen er blevet aflyst.

- Vi forsøger så længe som muligt, at holde fast i mulige flyvninger, men det betyder også, at vi ikke altid kan give passagerne besked særlig lang tid i forvejen om, hvornår de kan komme afsted, forklarer Kathrine Hjeholt Nathanielsen.

Sidder standby

Det betyder dog samtidig, at passagerne har været tvunget til at sidde standby i stedet for at kunne foretage sig noget andet.

- Vi kan godt forstå, at det er frustrerende for passagererne, ikke at vide, hvornår de kan komme videre.

Af Air Greenlands hjemmeside fremgår det, at det er lykkedes med forsinkelse at sende fly fra Ilulissat til Upernavik og Aasiaat, mens afgange til Qaanaaq, Uummannaq og Qaarsut er blevet aflyst.