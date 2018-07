Kanukoka lukker i en tid med dyb kommunal splittelse

Redaktionen Lørdag, 21. juli 2018 - 08:12

Formålsparagraffen for de grønlandske kommuners landsforening Kanukoka lød i mange år:

– Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser, at fremme samvirket mellem kommunerne samt at bistå kommunerne i deres virksomhed.

Formålsparagraffen er højaktuel i denne tid, hvor lufthavnspakke, udligningsordning, udflytning af arbejdspladser fra Nuuk til kysten og manglende fremdrift i kommunalreformen fra 2009 splitter de fem kommuner på kryds og tværs, men deres fælles forening Kanukoka lukker og slukker tirsdag den 31. juli efter 46 års arbejde for kommunalt samvirke.

Det kaster landets kommuner ud i en sårbar position - ikke mindst i forhold til Grønlands Selvstyre, som får let ved at spille kommunerne ud mod hinanden, og der bliver i denne tid arbejdet på de indre linjer for at skabe en ny form for kommunalt samarbejde.

