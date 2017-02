Kangerlussuaq scorer 70 mio. kr. på turister

Det er Arctic Circle Business, Qeqqata Kommunia og Visit Greenland, der står bag projektet, der har til formål at afdække turismens samfundsøkonomiske betydning for et område.

Alle lokale operatører i området blev kontaktet og bedt om at indrapportere nøgletal, så man kunne få et samlet indtryk af indtjeningen.

- Stort set alle aktører deltog med udveksling af data, hvilket i sig selv var positivt og gjorde det muligt at danne et meget realistisk estimat for turismeomsætningen, oplyser projektgruppen i en fælles pressemeddelelse.

Indrapportering

Ture, overnatning, bespisning, transport, salg af andre services og produkter blev dokumenteret og indrapporteret.

Grønlands Statistik kan være behjælpelig med visse oplysninger, men det kniber med det reelle overblik, når man taler om mindre overnatningssteder og camps i åbent land.

Området er berømt for en lang række organiserede ture i det naturskønne distrikt – blandt andet flerdagsvandreture til indlandsisen med guide, trofæjagtture og ophold ved ørredelve.

Hele kommunen skal undersøges

Arctic Circle Business, Qeqqata Kommunia og Visit Greenland skal nu i gang med at lave en undersøgelse for hele kommunen.

Og det er håbet, at metoden bliver spredt ud til de øvrige kommuner i Grønland, så man kan få et samlet billede af, hvad turismen bidrager med til samfundsøkonomien.