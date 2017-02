Kandidater til vigtig formandspost udpeget

Det kom som en stor overraskelse, at daværende bestyrelsesformand for selskabet, Leo Larsen, efter blot et halvt år i sædet valgte at stoppe. Begrundelsen var af ”privatmæssige årsager”.

Kalaallit Airports har en vigtig opgave i at få finansieret og bygget en lufthavn i Qaqortoq og en forlængelse af landingsbanerne i såvel Nuuk som Ilulissat.

Aviâja Lyberth Lennert er konstituteret bestyrelsesformand indtil en ny er fundet.

Indledende manøvre afsluttet

Afdelingschef Lars Balslev, bestyrelsessekretariatet, oplyser til Sermitsiaq.AG, at de indledende manøvre med at finde kompetente emner er tilendebragt.

Et ukendt antal kandidater er blevet indstillet til Naalakkersuisoq, og det er Lars Balslevs forventning, at det har en høj prioritet at få truffet den endelige afgørelse. Lars Balslev ønsker ikke at oplyse, hvor mange kandidater det politiske system har at vælge imellem.