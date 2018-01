Mod kan være medfødt

I et nyt dansk studie har forskere fra Københavns Universitet og Bispebjerg Hospital fundet en sammenhæng mellem mod og antallet af nerveceller i den del af hjernen, der kaldes amygdala, hos mink.

Mink med mange nerveceller i amygdala var mere modige end dem med færre nerveceller. Det skriver Videnskab.dk.

Da antallet af nerveceller menes at være stabilt i dette hjerneområde, tyder studiet dermed på, at minkene kan være født med egenskaben at være modige. En del af deres personlighed er altså medfødt.

Det har forskerne fundet ud af ved at se på en række minks adfærdsmønstre og derefter undersøge deres hjerner. Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Brain Structure & Function.

- Det er meget overraskende, hvis antallet af celler har en begrænsende effekt på modigheden, siger Esther Kjær Needham fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet, som er en af forskerne bag studiet.

Det er første gang, forskere finder en sammenhæng mellem nerveceller og personlighedstræk.

Så en del af minkenes personlighed kan altså være bestemt af medfødte celler i hjernen. Kan det samme gøre sig gældende for mennesker, når vi diskutere betydning af arv og miljø for psykens udvikling?

Pas på med at sammenligne personlighed hos dyr og mennesker

Når vi taler om personlighed hos dyr, skal man ifølge Esther Kjær Needham være opmærksom på definitionen. Det er ikke helt som hos mennesker.

- Når man flere gange observerer et dyr opfører sig på samme måde, kalder man det personlighed, fortæller hun.

Det er meget mere komplekst at definere personlighed hos mennesker, så man skal passe på med at sammenligne, mener forskeren.

Men med det in mente, så har alle pattedyr lignende hjerner, om end forskellig grad af kompleksitet og størrelse. Derfor er det nærliggende, også for forskerne, at spekulere i, om det samme kan gøre sig gældende for mennesker.

- Hvis man ser det ud fra, at mennesket er et dyr, så kan der jo godt være nogle fællestræk, siger Esther Kjær Needham, men understreger samtidig, at mennesket er meget mere komplekst end minken.

Indenfor evolutionær psykologi er der dog nogle, der ser over mod dyreforskning, og man kunne godt forestille sig at disse forskelle i temperament hos dyr repræsenterer en slags grundsten, som menneskets personlighed har udviklet sig fra, fortæller Esther Kjær Needham.

Læs hele artiklen på Videnskab.dk