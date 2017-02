Nu kan der klages over afslag

Nu kan man klage over afslag på erhvervsstøtte og søge indsigt i sagsbehandlingen hos Greenland Business A/S

Hvis man har søgt støtte til et erhvervsprojekt hos Greenland Business og fået afslag, er det nu muligt at sende en klage og få den behandlet hos ombudsmanden. Det fremgår af en orientering fra Ombudsmanden for Inatsisartut.

Støtte til gode projekter

Det er muligt at søge støtte til virksomhed og aktiviteter inden for eksempelvis service, turisme, industri, handel, hotel og IT, hvis man kan sandsynliggøre, at der kommer en samfundsøkonomisk gevinster i form af eksempelvis ny produktion eller nye arbejdspladser.

Hidtil har man dog ikke kunnet klage til ombudsmanden, hvis man fik afslag på sin ansøgning. Det skyldes, at Greenland Business ikke er en del af den offentlige forvaltning og derfor som udgangspunkt heller ikke er omfattet af ombudsmandens virksomhed.

Læs også: Flere klager er godt nyt

- Selskabet varetager imidlertid efter aftale med Grønlands Selvstyre administrationen af støtteordningerne i erhvervsfremmeloven. Selskabet er derfor ifølge en særlig regel i erhvervsfremmeloven omfattet af sagsbehandlingsloven og offentlighedsloven i forhold til varetagelsen af disse opgaver, fremgår det af ombudsmand Vera Leths orientering.

Åbenhed om bevillinger

Ændringen betyder også, at der fremover kommer mere åbenhed omkring den støtte, der udbetales efter erhvervsfremmeloven, idet der kan søges om indsigt i sager, der modtager støtte via Greenland Business.