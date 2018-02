Her kan du henvende dig om seksuelle overgreb

I dag har Nakuusa startet sin store landsdækkende kampagne mod seksuelle overgreb.

Målet er blandt andet at skabe mere åbenhed om problemet for derved at bekæmpe det.

Men hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg har været udsat for et overgreb?

Og hvad gør jeg, hvis jeg får kendskab til et overgreb - eller har mistanke om, at et barn bliver udsat for overgreb?

Her finder du en række muligheder.

Hvis du er barn, kan du benytte dig af følgende rådgivningslinjer:

MIOs SMS-rådgivning 1899

Hvis du er ked af det, hvis du har problemer, eller bare brug for en at tale med? Så kan du SMS’e til 1899, MIO’s SMS rådgivning, som er en gratis landsdækkende Børn og Unge SMS linje hvor man kan skrive sammen med en voksen der kan rådgive.

Børne- og ungetelefonen 134

Åbningstider: Hverdage kl. 19-21

Du kan ringe om alt muligt; du kan ringe hvis du mangler nogen at tale med eller føler dig ensom. Voksne der interesserer sig for at lette børns opvækstbetingelser omkring levevilkår og omsorg, og dermed forebygge omsorgssvigt; herunder seksuelt misbrug af børn, kan også ringe.

Hvis du er voksen, kan du benytte dig af følgende rådgivningslinjer:

141 for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Har du været udsat for seksuelle overgreb i din barndom og har brug for en støttende samtale?

Ring gratis til telefonlinjen 141 tirsdag og torsdag kl. 19-21 og lørdag kl. 15-17.

Attavik 146

Landsdækkende gratis anonym telefonrådgivning for dig, som har en personlig krise eller er berørt af selvmord.

Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00 – 21.00

Familierådgivning 31 41 51

Det er gratis at ringe. Mulighed for opkald fra hele kysten. Hvem kan ringe? – familier med børn, – nybagte forældre, – ved tvivl/usikkerhed om børneopdragelse.

Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19-21 Telefon: 31 41 51

Hvad gør jeg, hvis jeg har viden eller mistanke?

Hvis et barn betror sig til dig, så kan det være godt at huske på følgende:

Lyt og vis medfølelse

Mange, der har oplevet overgreb, kan føle skam og være bange for, at det er deres egen skyld. Fortæl at det ALDRIG er barnets skyld.

Bevar roen og afbryd ikke.

Spørg ikke ind til detaljer - du skal bare lytte. Ikke være behandler.

Tag det ikke personligt, hvis du bliver afvist, når du vil hjælpe.

Fortæl ,at du bringer din viden videre, så barnet eller den unge kan få hjælp. Hold fast i at overgrebet skal meldes til myndighederne. Du hjælper IKKE barnet ved at holde det hemmeligt.

Hvis overgrebet lige er sket, skal du kontakte politiet, som kan fortælle dig, hvordan du skal forholde dig.

På din kommunes hjemmeside kan du se, hvor du skal henvende dig, hvis du har er bekymret for et barn.

Du kan også kontakte kommunerne telefonisk:

Kommuneqarfik Sermersooq tlf.: 367000

Kommune Kujalleq tlf.: 704100

Qeqqata Kommunia tlf.: 702100

Avannaata Kommunia tlf.: 70 18 00

Kommune Qeqertalik tlf.: 70 19 00

​I akutte tilfælde kan der ringes til socialvagten om aftenen/natten