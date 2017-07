Kan man forudse et fjeldskred? I Norge gør de det allerede

I Norge har man syv fjeld, som er under kontinuerlig overvågning, fordi de udgør en højrisiko for at føre til fjeldskred. Det skriver avisen Sermitsiaq i seneste udgave af avisen.

Det er Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), der har ansvaret for at sikre overvågningen. Historisk set har der været flere alvorlige fjeldskred i Norge senest i 1936, hvor 74 mennesker omkom i bygderne Nesdal og Bødal, da en gigantisk stenblok på cirka en million kubikmeter løsnede sig 800 meter oppe i Ramnefjeldet og forårsagede en 70 meter høj tsunami, der skyllede ind over huse og veje.

To år tidligere i 1934 faldt et fjeldstykke i Tafjorden, der førte til at 40 mennesker omkom.

Kunne være forudset

På spørgsmålet om hvorvidt fjeldskreddet i Nuugaatsiaq kunne være forudset, svarer Lene Kristensen, geolog ved NVE,, at det formentlig havde været muligt med de rette instrumenter.

- Hvis man havde instrumenteret om rådet i Nuugaatsiaq, er jeg ganske sikker på, at det kunne være varslet. Men det er dyrt og omfattende at instrumentere, og Grønland er et meget stort land, siger Lene Kristensen.

Læs hele artiklen - blandt andet hvad GEUS's vicedirektør Flemming Getreuer Christiansen mener om sagen - ved at følge linket herunder: