Sådan kan diabetespatienter mindske risikoen for hjertesvigt med 70 procent

Kristian Sjøgren, Videnskab.dk Onsdag, 13. juni 2018 - 07:13

Hvis patienter med type 2-diabetes følger lægens råd vedrørende kost, motion, nul tobak og medicinering, kan de reducere deres risiko for hjertesvigt med 70 procent.

Det viser et nyt dansk studie, der har fulgt diabetespatienter i 21 år, skriver Videnskab.dk.

Den positive effekt står ikke alene, men kommer oven i en reduktion i risikoen for blandt andet blodpropper i hjertet, slagtilfælde, amputationer af ben og tæer, blindhed, skader på nyrer og nerver og et gennemsnitligt otte år længere liv.

Diabetespatienter skal lytte til lægen

Det nye forskningsresultat peger altså endnu en gang på vigtigheden af, at diabetespatienter følger deres læges anvisninger.

Læs mere på Videnskab.dk: Har vi behandlet diabetes forkert i 100 år?

- Det her forskningsresultat er det sidste skud på stammen i en lang række resultater, som udspringer fra et forskningsprojekt, som vi startede på det oprindelige Steno Diabetes Center i Gentofte i 1993, fortæller den bærende forsker bag studiet, Oluf Borbye Pedersen, der i dag er professor og forskningsleder ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research på Københavns Universitet.

- Endnu en gang viser vi, hvor gavnlig en intensiv og bredspektret indsats over for diabetespatienter kan være i forhold til at mindske risikoen for en hel masse diabetes-relaterede lidelser.

Påmindelse til læger og patienter

Resultatet er også et vink med en vognstang til de patienter, som ikke følger deres læges anvisninger om at leve et sundere liv og om at tage deres medicin.

Læs mere på Videnskab.dk: Motionforskeres bedste råd til at komme i gang og holde fast i træning

Det vurderer Troels Krarup Hansen, der er centerdirektør og klinisk professor på Steno Diabetes Center Aarhus og overlæge på Aarhus Universitetshospital.

- Der er behov for den slags resultater en gang i mellem for at minde både patienter og læger om, hvor vigtigt det egentlig er, at man forsøger at leve en sundere livsstil, når man har diabetes. Man kan komme til at leve mange flere år med sygdommen, hvis man gør.«

Intensiv behandling halverer risiko

Det nye forskningsarbejde har fulgt 160 diabetespatienter i højrisikogruppen for at udvikle en række organskader, efter de første gang blev tilknyttet det såkaldte ’Steno 2-projekt’ i 1993.

Læs mere på Videnskab.dk: 17 påstande om vægttab, sundhed og træning: Sande eller falske?

Dengang blev halvdelen af patienterne ved lodtrækning fordelt til den daværende standardbehandling, mens den anden halvdel fik tilbudt en langt mere intensiv behandling.

21 år efter starten på Steno 2-studiet havde 24 af patienterne, som fik standardbehandlingen i de første 8 år, udviklet hjertesvigt, mens tallet kun var 10 for gruppen, der fik intensiv behandling fra starten af – altså en reduktion i risikoen på 70 procent.

- Det er en meget stor forskel, som peger på, hvor meget en intensiv og flerstrenget behandling kan gøre, siger Oluf Borbye Pedersen.

Andre artikler på Videnskab.dk

Type 3c- diabetes: Ny sygdom bliver totalt overset

Derfor kan sukkersyge gøre dig blind