Nu kan der brevstemmes

Den 4. april 2017 afholdes der valg til samtlige kommunalbestyrelser, menighedsrepræsentationer samt valg af medlemmer til overgangsudvalgene i Qaasuitsup Kommunia.

- Borgere med stemmeret har ligesom tidligere mulighed for at brevstemme, denne mulighed vil være gældende fra den første almindelige arbejdsdag i det nye år, fremgår det af orienteringen på Nalakkersuisuts hjemmeside.

Kandidatlisterne skal dog først ligge klar seneste 6 uger før valget, hvilket vil sige, at kandidatindmeldelser skal være sendt ind senest tirsdag d. 21. februar 2017.

Kommunernes valgbestyrelser har ansvar for valgene, og kan eventuelt træffe beslutning om, at der skal holdes bygdebestyrelsesvalg på en anden dag. Sekretariatet for Valgnævnet opfordrer derfor til, at man er opmærksom på ændringer af den endelig valgdato, når tiden nærmer sig.