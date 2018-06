Her er kampprogrammet for Pan Am

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 01. juni 2018 - 13:56

Om 15 dage spiller Grønland deres første kamp ved De Pan Amerikanske Mesterskaber i håndbold.

Kampene skal spilles i Nuuk fra den 16. juni frem til den 24. juni, og Grønland møder Colombia i den første Pan Am-kamp.

Dagen efter møder de Paraguay, mens de møder Uruguay, Brasilien og Canada i de resterende kampe i gruppespillet.

Håndboldekspert Muusaarannguaq Ostermann-Søholm siger, at kampprogrammet ligger godt til Grønland.

- På papiret er Grønland stærkere end Colombia, og her kan holdet spille sig varm i turneringen, siger han til Sermitsiaq.AG.

Skæbnekamp mod Uruguay

Muusaarannguaq Ostermann-Søholm fremhæver, at det er godt for det grønlandske landshold, at de møder de svagere hold i de to første kampe.

- Skæbnekampen er kampen mod Uruguay, for jeg tror ikke på, at ingen vil slå Brasilien i de indledne kampe. Grønland møder Uruguay i den tredje gruppekamp, derfor vil der være gode muligheder for at se kampene an i de første dage, før det grønlandske hold møder Uruguay, siger det fra Muusaarannguaq Ostermann-Søholm.

Store chancer for at nå semifinalerne

- Hvordan vurderer du Grønlands chancer for at nå semifinalen?

- Jeg tror, at Grønland har 60-70 procent chancer for at nå semifinalerne, men kampen mod Uruguay bliver meget afgørende, lyder det fra Muusaarannguaq Ostermann-Søholm.

De tre bedstplacerede nationer kvalificerer sig til verdensmesterskaberne, der skal foregå i Danmark og Tyskland. Verdensmesterskaberne spilles januar 2019.

Her er hele kampprogrammet for Pan Am: