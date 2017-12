Kampen om Nordpolen kan blusse op

Trods løfter om det modsatte, kan dele af den russiske ledelse tænkes at presse på for at landet ensidigt skal gøre krav på kontinentalsoklen under det arktiske ishav gældende. Det skriver Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i sin trusselsvurdering 2017.

Ganske vist har de fem arktiske kyststater forsikret, at de vil følge international havret, når det gælder kravene på Nordpolen. Det er dog hele to scenarier, hvor dele af den russiske ledelse kan tænkes at miste tålmodigheden med den langvarige procedure i FNs sokkelkommission.

Langvarig proces

Rusland og Rigsfællesskabet har afleveret krav, der i meget høj grad er overlappende. Canada har endnu ikke indgivet sit krav, men også det forventes at overlappe.

Systemet fungere således, at FNs Sokkelkommission behandler kravene fra hvert land for sig. Det sker ud fra geologien, det vil sige ud fra hvilke 'bjergrygge', der hænger sammen. Det betyder, at det sagtens kan ende med, at Sokkelkommissionen kan godkende krav, der overlapper hinanden. Herefter skal landende forhandle for at nå til enighed.

Sokkelkommisionen ventes at have behandlet de russiske krav inden for nogle år, de dansk/grønlandske krav vil der gå omtrent 10 år inden de er færdigbehandlet og de kommende canadiske krav vil tage endnu længere tid.

To scenarier

Og det er så her, den russiske tålmodighed kan slippe op.

- Rusland er utilfreds med omfanget af Danmarks krav, som går helt l Ruslands 200-sømilegrænse. Det er sandsynligt, at Rusland ikke vil respektere en anbefaling fra sokkelkom- missionen, som afviser centrale dele af det russiske krav, men støtter er det danske, skriver FE i sin trusselsvurdering.

Men der er også en anden situation, hvor Rusland kunne blive fristet til at reagere.

- Hvis sokkelkommissionen derimod bakker op om det russiske krav, er det muligt, at dele af den russiske ledelse vil presse på, for at Rusland skal hævde ret til området med baggrund i anbefalingen, også selv om en aftale med Danmark og Canada endnu ikke er indgået, og Rusland dermed ikke har retten til området, hedder det videre.

Og så kan den nuværende fredelige håndtering af problemstillingen gå hen og blive noget mindre fredeligt.

- I begge tilfælde vil uenigheden om retten til soklen og kontrollen med regionen kunne blive skærpet, konkluderer FE.