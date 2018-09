Kampen om magten: Forhandlinger starter i dag

Walter Turnowsky Fredag, 21. september 2018 - 08:26

Om en halv time starter Kim Kielsens kamp for at bevare posten som formand for Naalakkersuisut for alvor.

Her til formiddag indleder han nemlig forhandlingerne med Inuit Ataqatigiit og Demokraterne på to separate møder. Møderne går i gang klokken ni.

Allerede sidste uge sendte Kim Kielsen Siumuts forhandlingsudspil til de to partier, hvorefter han gav sig selv og andre en uges tænkepause.

Siumut har brug for støtte fra mindst et af partierne for at skaffe sig et flertal i Inatsisartut.

Det er helt åbent, hvorvidt det vil lykkes. IA har hidtil været særdeles kølige i deres udmeldinger til Siumut.

Demokraternes formand Niels Thomsen har derimod været næsten tavs. Ved forhandlingerne i foråret havde partiet dog meget kontant krav om blandt andet skattelettelser, en nedlæggelse af forfatningskommissionen, uddannelsespolitikken og højere løn til pædagogerne, som Siumut på det tidspunkt ikke kunne honorere.

Siumut har meldt ud, at man gerne ser, at Atassut og Nunatta Qitornai fortsætter i en eventuel koalition.