Kampen mod kræft fortsætter med stort liveshow

Også i år er Neriuffiit Kattuffiat med til at skabe fokus på kræftramte og deres pårørende. Det kommer blandt andet til at ske med et stort liveshow den 6. maj i Katuaq kulturhus.

De seneste år har Neriuffiit Kattuffiat arbejdet på at få et decideret rådgivningscenter stablet på benene. Rådgivningscenteret går under navnet Livsrum.

Målet er at rykke rådgivningen tæt på hospitalet i Nuuk for at kunne hjælpe flere kræftpatienter og pårørende. Det er et setup, som der allerede fungerer godt i Danmark, hvor kræftrådgivningen ligger tæt på selve kræftbehandlingen.

Håber på forårsdagsorden

Neriuffiit Kattuffiats frontfigur, Sara J. Brandt, har allerede været i snak med Minister for Sundhedsområdet omkring Livsrum-projektet, hvor der ses positivt på initiativet.

Neriuffiit Kattuffiat håber derfor på, at Livsrum vil være at finde på Inatsisartuts dagsorden ved forårssamlingen.

Udover Livsrum er det også Neriuffiit Kattuffiats mål at have et hold af rådgivere, der rejser rundt på kysten for at tale med kræftramte familier.

Støt Neriuffiit Kattuffiat

I den gode sags tjeneste har Sermitsiaq.AQ valgt at viderebringe måden at bidrage med støtte op til indsamlingsshowet:

SMS og vind

STOP A til 1880 og doner 50 kr. mulighed for at vinde hvidevarepakke fra Elplus til over 10.000 kr.

STOP B til 1880 og doner 100 kr. mulighed for at vinde en Tempur elevationsseng fra Sweet Home Garant til over 30.000 kr.

STOP C til 1880 og doner 150 kr. mulighed for at vinde en VW UP fra Nuuks Auto til over 140.000 kr.

Derudover vil der være dør-til-dør indsamling over hele landet søndag den 30. april.