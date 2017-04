Kamp op ad bakke for IA-borgmesterkandidater

Inuit Ataqatigiit vil i alle fem kommuner gå efter borgmesterposten.

Senest meddeler partiet således, at Stine Egede er deres kandidat til posten i Kommune Kujalleq og Bendt B. Kristiansen er det i Qaasuitsup Kommunia Nord.

Og netop de to kandidater skal få et ualmindelig godt valg, hvis drømmen om borgmesterposten skal blive til virklighed.

Absolut Siumut-flertal i syd

I Kommune Kujalleq står Siumut med borgmester Jørgen Wæver Johansen i spidsen ganske stærkt. Men IA mener, at de har den bedre kandidat.

- En person der arbejder troværdigt og som ikke arbejder egen vindings skyld, ikke begår lovovertrædelser, ikke påtager sig andet end det at være borgmester og ikke have andre bibeskæftigelser og som sætter befolkningens ønsker i centrum, er således vores oplagte borgmesterkandidat, skriver partiets afdeling i kommunen således i en pressemeddelelse.

Det kræver dog, at IA får et væsentligt bedre valg end for 4 år siden, samtidig med at Siumut går tydeligt tilbage.

Inuit Ataqatiggit fik nemlig 29,6 procent af stemmerne mod Siumuts absolutte flertal på 52,4 procent.

Så selv hvis IA mod skulle få støtte fra Atassut, der fik 11 procent sidste gang, så er der lang vej igen. Hverken Demokraterne eller Partii Naleraq opstiller i Kommune Kujalleq.

IA-kandidat i Siumut-højborg

Men hvis Stine Egede skal overraske, så er det ingenting i sammenligning med, hvad Bendt B. Kristiansen skal.

- I de sidste par år, hvor Siumut har haft borgmesterposten har der været mange kritiske røster fra kommunens borgere, en kritik som mærkes til dags dato, skriver IA i Qaasuitsup Kommunia Nord i en pressemeddelelse.

Om den påståede utilfreds er stor nok til at vælte Siumut i deres absolutte højborg må tirsdagen vise. Ved sidste valg fik partiet hele 61,8 procent af stemmerne i det område, der nu bliver Qaasuitsup Kommunia Nord.

Inuit Ataqatigiit landede på beskedne 14,8 procent, og vil således skulle få et kanonvalg, hvis de vil gøre krav på borgmesterposten.

Partiet var kun lidt større end Atassut med 13,8 procent. Partii Naleraq, der jo opstiller for første gang, vil muligvis kunne tage nogle stemmer fra Siumut. Demokraterne lå sidste gang på 3,3 procent og kan muligvis forbedre sig lidt.

Men selv, hvis de tre partiet vinder stemmer, så kræver det stadig, at Siumut taber over 12 procent af stemmerne, og at samtidig alle andre partiet går sammen, hvis Bendt B . Kristiansen skal kalde sig borgmester i den nye nordligste kommune.