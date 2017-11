Kaloriemærkning på menukortet får os til at vælge sundere mad

Når vi står i fastfoodkøen, bestiller vi mindre kalorieholdigt mad, hvis vi kan se retternes kalorieindhold på menutavlen.

Det konkluderer Kræftens Bekæmpelse i en ny rapport, som gennemgår 14 videnskabelige studier fra 2014-16, ifølge Videnskab.dk.

Studierne har undersøgt effekten af kaloriemærkning, og i 11 af studierne giver mærkning en signifikant kalorienedgang i den bestilte mad på 31-440 kilokalorier (kcal).

- Vi er i en alvorlig situation, hvor flere og flere danskere bliver overvægtige, og den udvikling skal vendes. Rapporten viser, at kaloriemærkning på restauranter er et effektivt værktøj til at bekæmpe den stigende overvægt, siger Gitte Laub Hansen, der er projektchef i Kræftens Bekæmpelse, til Videnskab.dk.

Rapporten er en opfølgning på en lignende rapport fra sidste år, der gennemgik studier fra 2012-14.

- Vi ville undersøge, om konklusionerne stadig holder vand, og de gør de. Den nye rapport styrker evidensen for, at kaloriemærkning får folk til at bestille sundere mad, siger Gitte Laub Hansen.

Flere overvægtige danskere

I Danmark er andelen af overvægtige steget markant inden for de seneste årtier, særligt blandt yngre og personer med lav uddannelse eller indkomst.

Knap halvdelen af den voksne befolkning er overvægtige, og 14 procent er svært overvægtige.

Kræftens Bekæmpelse er bekymrede over udviklingen, da overvægt er en risikofaktor for kræft.

- En af årsagerne til den stigende overvægt er formentlig, at danskerne spiser mere ude og oftere vælger fastfood. Jo mere vi spiser ude, jo vigtigere er det, at vi ved, hvad retterne indeholder, siger Gitte Laub Hansen og understreger, at selv 10 kcal for meget om dagen over længere tid vil kunne ses på vægten.

Umuligt at gætte kalorieindholdet

Men hvorfor får kalorieangivelserne forbrugerne til at vælge sundere retter?

- Det gør det formentlig, fordi man bliver opmærksom på, hvor mange kalorier man skal til at indtage. Det er nemlig ikke så let at regne ud uden mærkning. Selv trænede diætister kan ikke gætte, hvor mange kalorier der er i fastfoodretter, siger Gitte Laub Hansen.

Det er dog ikke helt nok blot at angive kalorieindholdet. Det skal helst stå i forhold til det anbefalede daglige indtag, før det har den ønskede effekt, oplyser Kræftens Bekæmpelse.

Kaloriemærkning påvirker vægten

Et af succeskriterierne for kaloriemærkning er, at man kan måle effekten på forbrugernes vægt.

Forskningen på det område er meget sparsom, men rapporten indeholder et studie, som har målt på vægtændring:

Studiet blev udført på et engelsk kollegium med en kantineordning, som de studerende betaler for månedligt. Det giver dem tre måltider om dagen alle ugens dage.

Under forsøget blev der indført kaloriemærkning i kantinen i en periode på 30 uger.

Efter de 30 uger havde en forsøgsgruppe på 120 studerende i gennemsnit tabt sig 0,14 kg.

Til sammenligning havde en kontrolgruppe i gennemsnit taget 3,6 kg på i den forudgående 30-ugers periode med samme menu, men uden kaloriemærkning.

- Der er nogle problemer med studiet. Det er en kort undersøgelsesperiode, og forsøgspersonerne er alle studerende, så det er svært at oversætte resultaterne til hele befolkningen. Men det indikerer, at kaloriemærkning påvirker vægten, siger Gitte Laub Hansen til Videnskab.dk.

