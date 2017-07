Kalaallit Røde Korsiat klar til at dele tøj og mad ud

I morgen åbner Kalaallit Røde Korsiat et servicecenter i Uummannaq. Herfra skal uddelingen af hjælp til indbyggerne fra Nuugaatsiaq og Illorsuit koordineres.

- De evakuerede indbygger kan henvende sig for at få hjælp, siger Sebastian Ole Krogh Koefoed, der er ansat som projektkoordinator til opgaven.

Tre frivillige fra Kalaallit Røde Korsiat er også taget til Ummannaq for at være med til at bemande servicecentret, der skal holde åbent så mange timer dagligt som muligt.

- I første omgang regner vi hovedsagligt med at dele tøj ud og giver folk mulighed for at få mad, hvis det er de har behov for.

Umiddelbart efter tsunamien begyndte folk i Nuuk og på hele kysten at samle tøj ind til ofrene. Det tøj skal til dels fortsat sorteres og det skal koordineres, hvem der får hvad.

Men hjælpen kan også omfatte ting, der ikke er materielle.

- Hvis nogle af de evakuerede eller borgere i Uummannaq tumler med tunge tanke, så tilbyder vi også, at de kan få en samtale.

- Hvis så det viser sig, at der er behov for psykologhjælp, kan vi tilkalde psykologer, siger Sebastian Ole Krogh Koefoed.

Kalaallit Røde Korsiat får hjælp i Uummannaq fra Jón Brynkar Birgisson fra islands Røde Kors, der har stor erfaring med nødhjælpsarbejde i forbindelse med oversvømmelser og vulkanudbrud.

Det er blandt andet opgaven med at organiserer og registrerer behovet for hjælp, hvor hans erfaring kan komme i spil.

Kalaallit Røde Korsiats indsats i Uummannaq er tæt koordineret med både Qaasuitsup Kommunia og Selvstyret.

- Vi ser det også på den måde, at vi kan aflaste kommunens ansattte her i Uummannaq, der har arbejder hårdt lige siden tsunamien ramte.

- Hvis folk har spørgsmål eller noget, som de er utilfredse med, så er de velkommen til at henvende sig til os, så skal vi forsøge at guide dem videre.

Hen ad vejen er det også tanken at lave aktiviteter for børnene, og her vil der ikke blive skelnet mellem om de er fra bygderne aller fra Ummannaq.

Det er tanken at Kalaallit Røde Korsiats servicecenter skal fortsætte en rum tid, også efter det umiddelbare behov for tøj og mad er blevet dækket.