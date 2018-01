Kalaallit Røde Korsiat-kampagne kom godt fra start

Kalaallit Røde Korsiat havde søndag indbudt til kaffemik i syv forskellige byer for at øge kendskabet til den frivillige organisation, der arbejder for nødlidende rundt om i verden.

Øget kendskab

De næste tre uger vil organisationen forsøge at øge borgernes kendskab til Røde Kors, så man får et indtryk af, at det handler om andet end genbrugsbutikker.

Kampagnen har fået temanavnet "Vores drømme". Ved at fortælle om vores drømme, håber vi på at appellere til andre, som har samme drømme som os, skriver organisationen i sit oplæg.

- Drømmen om at gøre en forskel for vore medmennesker og for vores lokalområde, som det også udtrykkes.

Mange fremmødte

Kalaallit Røde Korsiat-centralafdelingen i Nuuk har været i kontakt med de seks andre byer og skriver:

lulissat havde et brag af et kaffemik og fik fire nye frivillige som meldte sig til genbrugbutikken! TORRAK!

havde et brag af et kaffemik og fik fire nye frivillige som meldte sig til genbrugbutikken! TORRAK! Maniitsoq havde 30 gæster og masser af kage

havde 30 gæster og masser af kage Aasiaat havde 70 besøgende og den nyvalgte borgmester kom på besøg med en gave.

havde 70 besøgende og den nyvalgte borgmester kom på besøg med en gave. Nuuk havde Nina Kreutzmann til at give et nummer og flere interesserede i besøgstjenesten!. Borgmesteren kom også et smut forbi.

havde Nina Kreutzmann til at give et nummer og flere interesserede i besøgstjenesten!. Borgmesteren kom også et smut forbi. Sisimiut , som har et beundringsværdigt samarbejde med INUA, havde glæde af hinanden under kaffemikken!

, som har et beundringsværdigt samarbejde med INUA, havde glæde af hinanden under kaffemikken! Qaqortoq - her var der sang og godt humør!!

- her var der sang og godt humør!! Tasiilaq - vores meget seje afdeling - havde et flot fremmøde af frivillige, der gav en hånd med under kaffemikken!

Se fotos fra forskellige kaffemikker herunder: