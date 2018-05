Kalaallit Airports: Selvstyret parat til selv at låne pengene

Walter Turnowsky Onsdag, 23. maj 2018 - 11:55

Hvis politikerne i Inatsisartut støtter loven om de nye lufthavne, så betyder det også, at det bakker op om, at Selvstyret selv kan optage lån og låne pengene videre ud til Kalaallit Airport. Det fremgår af lovforslaget og bemærkningerne til loven. Det er nemlig muligt, at det bedre kan betale sig end at Kalaallit Airport låner pengene.

Garanti

Desuden får Selvstyret mulighed for at stille garanti, hvis Kaalallit Airport selv låner pengene.

Det var ellers selve formålet med at stifte Kalaallit Airports, at selskabet skulle kunne tiltrække udenlandske långivere.

- Forslag til finansiering af anlæg af internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat samt regional lufthavn i Qaqortoq er udformet med henblik på at Kalaallit Airports A/S som udgangspunkt selv optager de nødvendige lån hos eksterne långivere, hedder det i bemærkningerne til lovforslaget.

Finansieringen er skruet sådan sammen, at Selvstyret skyder 2,1 milliarder kroner ud af samlet 3,5 milliarder kroner ind i Kaalallit Airports.

De sidste 1,4 milliarder skal Kalaallit Airports ud at låne.

- Det kan imidlertid være hensigtsmæssigt, at Grønlands Selvstyre kan støtte selskabet gennem garantier for lån for at opnå de bedst mulige lånevilkår, hedder det i lovbemærkningerne.

Selvstyret kan låne pengene

Derudover åbnes der som nævnt op for, at Selvstyret låner pengene først som sidst.

- Såfremt det i forhandlingerne med eksterne långivere viser sig, at de bedst mulige lånevilkår kan opnås med Grønlands Selvstyre som låntager, foreslås at Grønlands Selvstyre alternativt kan optage landskasselån og videreudlåne til Kalaallit Airports A/S.

Lovforslaget skal første-behandles på mandag. Den endelig behandling sker på efterårssamlingen.