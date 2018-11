Kalaallit Airports: Omfattende veto til Danmark

Walter Turnowsky Tirsdag, 13. november 2018 - 06:14

Det er ganske omfattende indflydelse, Danmark har købt sig for sin ejerandel på 33,3 procent af lufthavnene i Ilulissat og Nuuk. Det kunne Sermeitsiaq.AG allerede fortælle i går. Den seneste betænkning fra finansudvalget domumenterer nu, hvad staten helt præcist for veto over.. Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) har været indkaldt til samråd, og har i den forbindelse oplyst, at ejeraftalen i al væsentlighed er på plads. Hovedpunkterne er, at Danmark får veto på følgende punkter: v æ sentlige æ ndringer i Selskabets strategi og form å l ,

vedt æ gts æ ndringer ,

selskabsretlige omstruktureringer,

frasalg af v æ sentlige dele af Selskabets aktiver,

strategiske finansielle forhold eller dispositioner, som er af v æ sentlig betydning for Parternes beskyttelse af deres investering (f.eks. kapitalstruktur, finansiering, sikkerhedsstillelse og store investeringer),

armsl æ ngeprincipper og markedskonformitet i aftaleindg å else mellem selskabet og dets aktion æ rer , direktion og tilsvarende n æ rtstående parter,

tilladelse til aktieovergang eller pants æ tning af aktier i Selskabet. LÆS OGSÅ: Lufthavnspakken er på plads

Derudover hedder der:

- Parterne er enige om, at bestemmelserne skal afspejle proportionalitet mellem parterne i forhold til deres procentvise ejerskab af Selskabet, samt at vetorettigheder skal struktureres sådan, at der gives Selskabets ledelse den fornødne armslængde og frihed til på egen hånd at forestå den daglige drift og forretningsmæsige udvikling af Selskabet.

- Det er saledes hensigten, at bestyrelsen sammensættes forholdsmæssigt samt at bestyrelsens formand udpeges af hovedaktionæren.

Særligt om udbetaling af udbytte forhandler parterne ud fra en enighed om:

at selskabet skal drives som en kommercielt rentabel virksomhed med en overskudsgivende drift, men at dets prim æ re form å l er at tilvejebringe en effektiv infrastruktur i Gr ø nland ti l gavn for det g ø nlandske samfund.

at der skal tilstr æ bes en sund konsolidering af selskabet og at der ikke skal forsgges anlagt en aggressiv udbyttepolitik, som s æ tter en sund konsolidering under pres.

Kim Kielsen (S) har efter Sermitsiaq.AGs oplysninger i sidste uge været i København for at forhandle om netop denne ejeraftale.

Hans tolkning er, at vedtagelsen af ændringsforslaget under andenbehandlingen har givet ham mandat til at forhandle ejeraftalen, selvom det samlede lovforslag endnu ikke er vedtaget.

- Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå ejeraftale med den danske regering om aktionærrettigheder i Kalaallit Airports A/S’ datterselskab til anlæg og drift af internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat, står der i ændringsforslaget.

Kim Kielsen (S) er dog indforstået med, at et udkast til aftalen præsenteres for finansudvalget inden han skriver under.