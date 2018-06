Kalaallit Airports: Ingen grund til at frygte kinesisk entreprenør

Redaktionen Torsdag, 07. juni 2018 - 17:42

Flere danske politikere har advaret mod de kinesiske entreprenør China Communications Construction Company (CCCC), der er prækvalificeret til at byde på anlæggelsen af de tre nye lufthavne.

Både fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre har politikere luftet deres bekymring for, at det kan skabe en økonomisk afhængighed af Kina. Men de har helt misforstået situationen, mener formand for Kalaallit Airports, Jóhannus Egholm. CCCC er blot med i opløbet for at bygge lufthavnene, de skal ikke finansiere dem.

Det skriver Sermitsiaq.

Bestyrelsesformanden sammenligner det med at man bygger et hus, hvor man jo efterfølgende heller ikke skylder murermesteren pengene men derimod banken.

- Uanset hvem entreprenøren måtte blive, vil vi sammen med vor finansielle rådgiver Danske Bank afsøge det samlede lånemarked i Europa, Amerika og Asien for at finde det bedste tilbud. Det kan sagtens omfatte kinesiske långivere, men det har blot ikke noget at gøre med entreprenøren, siger Jóhannus Egholm til Sermitsiaq.

