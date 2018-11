Kalaallit Airports: Derfor kommer vi med ny VVM-redegørelse

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 16. november 2018 - 12:32

Projektchef Aviaaja Karlshøj Knudsen fra Kalaallit Airports vil gerne løfte sløret for, hvorfor man dagen efter lufthavnsbeslutningen blev taget af politikerne, har sendt en ny VVM-redegørelse i høring.

Departementet stillede spørgsmål

Da den første VVM-redegørelse var i høring fra februar til april i år rejste miljødepartementet selv nogle spørgsmål og i takt med at detailprojekteringen er fremskredet, har departementet ønsket præciseringer i VVM-redegørelsen.

LÆS OGSÅ: Nuuk-lufthavn: Øget støj og forurening udløser ny VVM-runde

- Efter sidste offentliggørelse stillede miljødepartementet selv spørgsmålstegn ved den færdige redegørelse. Det omhandler to emner, miljøbelastning af Malenebugten og brug af sprængstof, oplyser projektchefen til Sermitsiaq.AG.

Forudsætninger de samme

- Der har som sådan ikke været ændringer i projektets forudsætninger, men detailprojekteringen har præciseret sprængningsområderne og behovet for sprængsten, hvilket har medført præciseringen i VVM-redegørelsen i forhold til støj. Det samlede støjbillede har dog ikke ændret sig i den nye version, understreger Aviaaja Karlshøj Knudsen.

Det var imidlertid en overraskelse for Kalaallit Airports, at den nye og mere præcise VVM-redegørelse skulle sendes i høring.

- Krav om fornyet offentlig høring er dog først blevet os bekendt i skrivelse fra departementet af 08.11.2018, oplyser projektchefen for det store anlægsbyggeri.

Fuld offentlighed

Departmentschef for Miljø Mette Skarregaard Pedersen har over for Sermitsiaq.AG oplyst, at beslutningen om at sende den nye redegørelse i høring er funderet i, at der er sket ændringer i forhold til eksempelvis støjgener. Af den grund ønsker departementet, at der er fuld offentlighed om konsekvenserne.