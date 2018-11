Kalaallit Airports satser stadig på 2023

Redaktionen Mandag, 19. november 2018 - 08:28

Kalaallit Airports sætter nu fuldt tryk under kedlerne for at holde tidsplanen for lufthavnene i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- De nye lufthavne i Nuuk og i Ilulissat bliver sendt i udbud samtidigt. Når de så er igangsat, kommer udbudsrunden vedrørende lufthavnen ved Qaqortoq. Vi sigter stadig efter, at de tre lufthavne bliver færdige ultimo 2023, men om det er realistisk, må resultaterne af udbudsrunden vise, så jeg kan ikke med sikkerhed sige, hvorvidt planen kan følges eller om der sker yderligere forsinkelser. Men indtil andet er besluttet er det ultimo 2023 vi satser på, forklarer bestyrelsesformanden for Kalaallit Airports A/S, Johannus Egholm Hansen overfor Sermitsiaq.

Oprindeligt var der planen, at lufthavnene skulle være færdige i 2022.

