Poul Krarup Fredag, 13. juli 2018 - 12:56

Grønlandsmesterskaberne i kajakroning blev åbnet fredag af Charlotte Ludvigsen (IA), der er formand for Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq. Borgmester Asii Chemnitz Narup måtte melde afbud.

Charlotte Ludvigsen sagde blandt andet i sin tale:

- Kajak er vor egen sport. Noget der altid har været en del af os som folk. Hvis vi ser for eksempel på fodbold og håndbold, så er det sportsgrene, der er kommet til os udefra. Mens det at beherske en kajak har været hos os grønlændere i over 1000 år. I langt de fleste århundreder har kajakken været et af vore vigtigste redskaber til at skaffe føde og til at rejse rundt. Derfor er kajakken for mig noget ganske særligt. Det er en livsnerve, der strækker sig langt bagud i tiden og forbinder os med vore forfædre. Kajakken er symbol på den vilje og styrke, vi som folk og overlevere rummer. Derfor glæder det mig meget, når jeg kan høre og se, at interessen for kajakroning igen er stigende her hos os – især blandt de unge. Flere tager denne vor ældste sport og livsstil til sig, og flere deltager i de årlige mesterskaber, sagde Charlotte Ludvigsen.

Omkring 130 kajakroere fra Uummannaq, Qaarsut, Ilulissat, Sisimiut, Qaqortoq og Nuuk deltager i årets Grønlandsmesterskaber i kajakroning, som afvikles i Nuuk fra 11. til 21. juli. Desuden er der en halv snes udenlandske deltagere, som dog ikke indgår i grønlandsmesterskaberne. De udenlandske deltagere kommer fra USA (flere fra Alaska), Japan, Taiwan, Norge og Danmark.

Det største hold på omkring 40 deltagere kommer fra værtsbyen Nuuk. Sisimiut deltager med 26, derefter 25 fra Qaqortoq, 17 fra Ilulissat ti fra Uummannaq og to fra Qaarsut.

Onsdag ankom de fleste udefra, og der var kirkegang, fælles spisning og registrering af deltagerne.

Torsdag skulle der have været officiel åbning, men på grund af vejret, blev det udsat til fredag.

Programmet blev også ændret lidt, da den planlagt kortdistance kaproning blev udsat til fredag. I stedet startede man med kajakvendinger.

Konkurrencerne byder ud over vendinger (torsdag) og kort distance (fredag) på kaproning med overbæring (lørdag). Konkurrence med fangstredskaber (søndag). Holdvendinger (tirsdag). Langdistance (onsdag), tovkonkurrencer (torsdag). Hold kaproning (fredag).

Tilskuere kan følge de fleste konkurrencer i Kolonihavnen.