Kæmpe isfjeld flytter sig

Noah Mølgaard Fredag, 13. juli 2018 - 09:48

Det kæmpemæssige isfjeld ved Innaarsuit har i nattens løb flyttet sig lidt længere væk. Men isfjeldet ligger stadig så tæt på bygden at indbyggere, der bor tæt på stranden er evakueret til længere op i bygden, oplyser medlem af bygdebestyrelsen Susanne K. Eliassen.

Det er ikke unormalt at store isfjeld går på grund tæt på Innaarsuit.

- Men det store isfjeld, der nu er stødt på grund er det største vi har set. Isfjeldet er mindst 100 meter højt og der er sprækker og huller, der gør at vi frygter at det kan kælve når som helst. Det har nu flyttet sig lidt væk fra bygden i nattens løb, men er åbenbart stadig grundstødt, siger Susanne K. Eliassen.

Det blev besluttet torsdag i samarbejde med det lokale beredskab at indbyggere, der bor tæt på stranden skulle evakueres til skolen, servicehuset og daginsitutionen.

- Og de evakuerede fortæller at de har sovet godt i nat, fortæller Susanne K. Eliassen.

Hun fortæller også at bådejere har flyttet deres både længere væk af frygt for at en flodbølge kan ødelægge alt på sin vej. Men der er også nøglefunktioner for Innaarsuit, som kan være i fare for ødelæggelser.

- Vores butik, elværket og brændstoftanke ligger tæt på stranden. Nukissiorfiit lukkede deres kontor i går på grund af faren for flodbølge. Vores butik overvejer også at holde lukket, siger Susanne K. Eliassen.

Innaarsuit har som nævnt oplevet grundstødte isfjelde tæt på bygden.

- Der er ingen der opholder sig unødigt tæt på stranden og alle børn har fået besked på at opholde sig i områder, der ligger langt oppe, siger Susanne K. Eliassen.

Sermitsiaq.AG erfarer også at formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen følger nøje med i situationen i Innaarsuit og krydser ligesom andre fingre på at isfjeldet river sig selv løs. Men det er ikke så lige til.

- Der er en fordybning på bunden af havet ud for Innaarsuit, som isfjeldet har fulgt på sin vej til grundstødningen. Isfjeldet skal nogenlunde samme vej hvis det skal rive sig rigtig løs og drive væk, forklarer Susanne K. Eliassen.