Kæmpe bommert: Forkert film fik den mest attraktive Oscar

Dramaet "Moonlight" vandt tidligt mandag morgen dansk tid prisen som årets bedste film ved oscaruddelingen i Los Angeles.

Men det var under kaotiske omstændigheder, at holdet bag filmen gik på scenen for at modtage hovedprisen.

Kort tid forinden var prisen nemlig ved en fejl blevet tildelt musicalfilmen "La La Land".

Det var skuespillerne Warren Beatty og Faye Dunaway, der var blevet tildelt det ærefulde hverv at uddele aftenens sidste pris.

Men de to havde tilsyneladende fået den forkerte konvolut med på scenen, som Faye Dunaway læste op fra.

Forvirringen var total, da flere fra holdet bag filmen var begyndt at holde deres takketaler, da det pludselig gik op for dem, at prisen rent faktisk var gået til en anden film.

Efter en del forvirring på scenen lykkedes det både værten Jimmy Kimmel og de tilstedeværende på scenen at overbevise publikummet om, at der ikke var tale om en spøg.

Folk på scenen måtte således vise kortet med den retmæssige vinder til kameraet, før alle var overbeviste.

Derefter kunne holdet bag "Moonlight" gå på scenen og modtage den prestigefulde pris.

Efterfølgende stillede Warren Beatty sig endnu engang foran mikrofonen.

- Jeg vil lige fortælle jer, hvad der skete, sagde han til publikum.

- Jeg åbnede konvolutten, og der stod "Emma Stone - La La Land". Det var derfor, jeg kiggede så længe på Faye og på jer. Jeg prøvede ikke at være sjov, lød forklaringen.

Og folkene bag "La La Land" gik heller ikke tomhændet hjem fra Dolby Theatre. Filmen vandt i alt seks priser, blandt andet til Emma Stone, der modtog prisen som årets bedste kvindelige hovedrolle.